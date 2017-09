Jak i kiedy walczyć o odszkodowanie?

Adwokaci bardzo często reprezentują swoich klientów w sprawach odszkodowawczych, czy zadośćuczynienia. Świadczą pomoc prawną, jak i porady prawne, każdemu kto się zgłosi z chęcią uzyskania takiej pomocy.

Najczęściej składane są wnioski o wypłatę należnego odszkodowania od ubezpieczycieli, odwołania do każdej odmowy wypłaty, a także do wypłat zaniżonych. Często można się także spotkać z odszkodowaniami związanymi z wypadkami w pracy. Adwokaci wówczas występują w imieniu pokrzywdzonych, na drogę sądową, najczęściej przeciwko pracodawcy. Sami nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony sukces. Konieczna jest odpowiednia i profesjonalna wiedza, a także doświadczenie w skutecznym dochodzeniu odszkodowania.

Czy warto zawalczyć o odszkodowanie?

Ubezpieczyciel często oferuje ugodę, jednak nie zawsze jest ona korzystna do klienta. Dlatego warto skonsultować się z adwokatem, który poinformuje nas czy przysługuje nam odszkodowanie, zadośćuczynienie, w jakiej wysokości, a także jakie będą konieczne działania. Dowiemy się również o szansach jakie mamy w uzyskaniu należnej zapłaty. Wysokość odszkodowania powinna wynieść nie tylko faktyczne koszty poniesione za szkodę, ale również zapłata za utracone korzyści, jakie moglibyśmy osiągnąć, gdyby nie doszło do zaistniałej sytuacji. Często możliwe jest również uzyskanie dodatkowej rekompensaty w postaci renty, która ma za zadanie zrekompensować doznanie uszczerbku majątkowego, lub zdrowotnego. Jeżeli zdecydujemy się na pomoc adwokata, wówczas przesyłamy kopie potrzebnych dokumentów. Następnie dokonywana zostaje analiza i ustalana odpowiednia kwota wynagrodzenia. Na pomoc adwokata można liczyć w każdej chwili, nawet podczas reprezentowania klienta przed ubezpieczycielem, czy sądem. Warto wiedzieć, że o odszkodowanie powypadkowe można ubiegać się w zasadzie do 3 lat od zdarzenia. W niektórych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony nawet do 20 lat.

Jak wygląda sytuacja z zadośćuczynieniem?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie rekompensuje straty materialne. Jednak zadośćuczynienie przysługuje wówczas, gdy doszło do szkody niematerialnej. W niektórych sytuacjach należy się niezależnie od odszkodowania i jego wysokości. Zadośćuczynienie należy się w przypadku: uszkodzenia ciała, lub zdrowia człowieka, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie, lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, a także w sytuacji, gdy doszło zawinionego naruszenia dóbr osobistych. Jest formą pieniężnej rekompensaty za poniesione krzywdy niematerialne. Ich zadaniem jest złagodzenie bólu i cierpienia, dodatkowo zabezpieczając na przyszłość. Zadośćuczynienie należy się również bliskim, w przypadku śmierci poszkodowanego.