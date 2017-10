Jak negocjować cenę mieszkania na rynku wtórnym?

Każdy sprzedawca ma margines ustępstw, każdy kupujący liczy na najkorzystniejszą cenę.

Jak doprowadzić do obniżenia ceny mieszkania, które planujemy kupić?

Rozpoznaj teren

Po pierwsze: pod kątem własnych możliwości finansowych. Warto już na wstępie określić, ile pieniędzy możemy w ogóle przeznaczyć na zakup mieszkania. Dobrze też sprawdzić swoją zdolność kredytową oraz wskazać pożądaną wysokość rat kredytu. Wszelkie dodatkowe koszty zakupu mieszkania (np. usługę rzeczoznawcy lub opłaty notarialne) może pokryć pożyczka na konto. Pamiętać trzeba, że sam zakup mieszkania to nie wszystko. Często pomyśleć należy o remoncie, odświeżeniu czy zakupie niezbędnego sprzętu. I tutaj przydatne okazać mogą się pożyczki chwilówki.

Po drugie: zdobądź niezbędne informacje. Dowiedz się, ile kosztują mieszkania w danej okolicy, na tym osiedlu? Jakie są aktualne, przeciętne ceny mieszkań w mieście? Jak wysoki jest przyszły czynsz? Sprawdź też dostępność miejsc parkingowych oraz kwestię przynależności do mieszkań piwnic czy komórek lokatorskich. Im więcej wiesz, tym lepsza będzie Twoja pozycja negocjacyjna.

Szukaj pretekstów

W przypadku mieszkań z rynku wtórnego, nietrudno znaleźć argumenty, które mogą wpłynąć na obniżenie ceny. Zły stan klatki schodowej, hałaśliwi sąsiedzi, niekorzystny widok z okna lub okna skierowane wyłącznie na północ, konieczność przeprowadzenia generalnego remontu czy chociażby wymiany okien. Niski parter lub najwyższe piętro, brak balkonu, brak piwnicy albo komórki lokatorskiej, niedostępność parkingu. Wszystkie te wady (nawet, jeżeli nie są dla nas uciążliwe) możemy skalkulować i wskazać jako przesłanki do obniżenia przez sprzedawcę ceny nieruchomości.

Negocjuj

Negocjacje to nie walka. To nie rywalizacja, a droga do kompromisu, który ma zadowolić obie strony. Na najwyższą obniżkę ceny możemy zwykle liczyć tam, gdzie jest mało chętnych na zakup nieruchomości – sprzedawcy będzie zależało na sfinalizowaniu transakcji. Najmniejsze obniżki dotyczą zwykle cen mieszkań, które są gotowe do wprowadzenia się. Sprzedający znają ich wartość, mają też świadomość wysokiego zainteresowania takimi nieruchomościami. Mieszkanie do remontu lub odświeżenia, jeśli znajdziemy sporo pretekstów, będziemy mogli natomiast nabyć w korzystnej cenie.

Jakie techniki stosować w trakcie negocjacji?

Podczas negocjowania ceny mieszkania z rynku wtórnego, skorzystać można z kilku technik negocjacyjnych. Krakowskim targiem prosto, szybo i skutecznie doprowadzimy do zawarcia transakcji. Kupujący i sprzedający spotkają się w połowie drogi od swoich pozycji wyjściowych. Sprzedający (najprawdopodobniej zawyżoną) cenę opuści, a kupujący podniesie swoją (wstępnie zaniżoną) ofertę. Technika dobrego i złego policjanta będzie z kolei wymagać działania w duecie. Jeden z kupujących będzie zdecydowany na zakup mieszkania, a drugi – będzie temu przeciwny. Sprzedawca widzący szansę na transakcję, chcąc dogodzić kontrahentom (i sobie), będzie skłonny do negocjowania ceny.

Sprawdzić może się również technika manipulacji czasem. Jeżeli dotychczasowemu właścicielowi mieszania zależy na błyskawicznym spieniężeniu nieruchomości, możemy z tego skorzystać. Zaproponujemy własną cenę oraz zagwarantujemy mu błyskawiczne dopełnienie formalności (warto sprawdzić: umowa pożyczki – wzór). Sprzedawcę możemy też ponaglać, mówiąc, że nasza oferta ważna jest tylko przez dobę. Presję na nim wywrzemy także stosując technikę lepszej oferty. Jeśli dowie się, iż otrzymaliśmy konkurencyjną propozycję, jego chęć do negocjowania powinna wzrosnąć. Szczególnie wtedy, gdy brakuje zainteresowanych jego mieszkaniem.

Artykuł sponsorowany