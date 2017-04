Jak poprawić jakość powietrza

RZESZÓW. Co jeszcze można zrobić, żeby zlikwidować problem smogu w Rzeszowie?

Mieszkańcy Rzeszowa w piątek spotkają się w ratuszu z władzami Rzeszowa. To efekt zbierania petycji pod hasłem „Nie chcemy smogu w Rzeszowie”. Domagają się podjęcia pilnej i skutecznej walki ze smogiem.

W lutym bieżącego roku na portalu naszademokracja.pl powstała petycja pod hasłem „Nie chcemy smogu w Rzeszowie”. Zawierała ona szereg postulatów, m.in.: szybkie i skuteczne informowanie o zagrożeniu związanym z poziomem zanieczyszczenia powietrza; wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, która zmniejszyłaby ilość emitowanych spalin; kontrola elektrociepłowni, fabryk. W marcu organizator skierował petycję do władz miasta i swoją obecność na planowanym na piątek spotkaniu w ratuszu zapowiedzieli już przedstawiciele stowarzyszenia EKOSKOP oraz stowarzyszenia rzeszowskich rowerzystów.

Stare piece do wymiany

Największy problem ze smogiem występuje zimą. – Główne przyczyny powstawania smogu to ogrzewanie piecami kaflowymi w Śródmieściu, lokalne kotłownie węglowe i ruch pojazdów samochodowych. Na razie mamy niewielki problem, ale będzie się zwiększał, jeśli nie będziemy działać – mówiła Anna Kozicka z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa podczas konferencji poświęconej poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, która odbyła się w środę (5 kwietnia).

Miasto realizuje programy mające poprawić efektywność energetyczną obiektów budowlanych. To wymiana okien i drzwi, ocieplanie budynków, montowane paneli fotowoltaicznych i ogniw solarnych, które pozwalają na zmniejszenie kosztów energii o ok. 40 proc. Przykładowo na termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 wartej ponad 2 mln 144 tys. zł miasto rocznie zaoszczędzi 167 tys. zł. W ramach dwóch edycji programów „Kawka” zlikwidowanych zostanie ponad 200 starych pieców węglowych. Miasto też zakupiło dymomierz do badania spalin. Z jego pomocą policjanci w ubiegłym roku wykonali 258 kontroli, podczas których zatrzymali 160 dowodów rejestracyjnych.

W przygotowaniu są już kolejne programy mające wpłynąć pozytywnie na środowisko. Będzie to m.in. budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych domach.

- Oprócz fotowoltaiki zastanawiamy się, czy nie będzie jakichś oszczędności, które moglibyśmy wykorzystać na inne interwencje: wymiana pieców, centralnego ogrzewania na takie, które są mniej uciążliwe środowiska. Oczywiście należy się też spodziewać, że będą takie działania podejmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska czy też jakieś inne wsparcie z poziomu marszałka i RPO, które pozwolą jeszcze w lepszym stopniu walczyć o jakość środowiska – mówi dr Paweł Potyrański, dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM w Rzeszowie.

Blanka Szlachcińska