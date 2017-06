Jak wyciągnąć dzieci z sieci

SuperWywiad z Agnieszką Barłowską-Giereś, psychologiem i terapeutą.

- Porozmawiajmy o zagrożeniach wynikających z nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu, bo dane są zatrważające. Nastolatki spędzają w sieci średnio 5 godzin dziennie, 90 procent z nich ma konto na Facebooku. Powinniśmy bić na alarm?

- Samo korzystanie z Internetu i posiadanie konta na Facebooku nie jest problemem. Sęk w tym, w jaki sposób korzystamy z tego medium oraz ile czasu spędzamy przed komputerem albo z telefonem w dłoni.

- My, rodzice, przyłożyliśmy do tego rękę. Z badań fundacji Dbam o mój zasięg wynika, że średni wiek, w którym rodzice dają dziecku telefon z dostępem do Internetu, to 10 lat. Smartfon to także bardzo częsty prezent na pierwszą komunię.

- Jak dziecko jest grzeczne, to pozwalamy mu korzystać z komputera. Jak jest nieposłuszne, pozbawiamy go tej możliwości. To samo jest z drogimi prezentami, ale w tym wszystkim sami zaczynamy się gubić. Dajemy, zabieramy, dajemy, zabieramy i tak w kółko. Niestety, te przepychanki psują nam relacje z dziećmi.

- Wpadamy w pułapkę, nawet nie wiedząc kiedy. Gdy dziecko jest małe, chcąc mieć chwilę spokoju dla siebie, sadzamy je przed telewizorem albo dajemy tablet. Dziecko jednak rośnie i potrzebuje kolejnych bodźców.

- No i jest zdezorientowane. Pękamy z dumy przed dziadkami i znajomymi, gdy dziecko potrafi obsługiwać komputer albo napisać coś na smartfonie. Wychwalamy, jakie to nasze maleństwo zdolne i sprytne, by jakiś czas potem wycofać się z tego i ogłosić, że telefon komórkowy to największe zło. Dzieci nic z tego nie pojmują.

- Dawniej wszystko było prostsze?

- Rodzice, którzy trafiają do mojego gabinetu, narzekają na tempo życia. Świat się zmienił, pracujemy dłużej i pod większą presją. Jednocześnie mamy świadomość, że coś nam umyka, nieustannie myślimy o tym, co w domu, martwimy się o dzieci, często mamy wyrzuty sumienia, iż tak mało czasu im poświęcamy. To zresztą paradoks: dziś za pomocą telefonu można zapłacić rachunki i zrobić zakupy, ale oszczędność czasu jest pozorna. Czas jest bowiem na wagę złota!

- Co robić, gdy dziecko wykazuje oznaki uzależnienia od Internetu?

- Najgorszy jest kategoryczny zakaz, to nigdy nie zdaje egzaminu, żeby przywołać choćby słynną amerykańską prohibicję. Oczekiwanie, że Internet zniknie, jest nierealne. Poza tym, to nie byłoby dobre. Przecież właściwe korzystanie z tych mediów daje nam wielkie możliwości rozwoju. Problem nie leży w samej obecności Facebooka, Instagrama czy Snapchata. Żeby go rozwiązać, trzeba wyjść poza ten obszar aktywności dziecka i zająć się realizowaniem innych potrzeb. Czyli wspólnie spędzać czas i rozmawiać o tym, jak minął dzień. Pytajmy o to, co się dziecku udało zrobić, a czego nie, kogo spotkało itd. Jak będziemy się skupiać wyłącznie na Facebooku, polegniemy z kretesem. Więzi zostaną poluzowane, a może nawet zerwane.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA