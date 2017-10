Jak wypożyczyć auto bez problemu

Wypożyczalnie samochodów cieszą się rosnącym zainteresowaniem z każdym rokiem. Powodem tego jest przede wszystkim to, że ceny takich usług stały się coraz bardziej przystępne, a co za tym idzie, korzysta z nich coraz więcej osób.

Jeszcze nie tak dawno awaria samochodu czy wypadek sprawiały, że na czas naprawy właściciel samochodu musiał korzystać z innych form transportu lub wręcz był go pozbawiony. Obecnie wypożyczając auto można pozostać niezależnym w kwestii transportu i dzięki temu w każdej chwili dostać się w każde miejsce.

Ceny wynajmu samochodów

Kwestia ceny wynajmu samochodu uzależniona jest od bardzo wielu czynników. Na pewno do najważniejszych zalicza się marka i model samochodu, jak również rok jego produkcji. Im młodsze auto i im bardziej znana marka, tym wyższa będzie cena. Należy liczyć się z tym, że wypożyczając samochód trzeba zapłacić kaucję, która z pewnością będzie wyższa w przypadku takich właśnie aut. Na cenę wynajmu ma często także wpływ okres, na jaki jest on planowany. Wiele wypożyczalni bowiem w przypadku wynajmu kilkudniowego oferuje ceny bardziej atrakcyjne niż w przypadku wynajmu na godziny. Z pewnością jednak warto sprawdzić oferty przynajmniej kilku wypożyczalni, aby mieć rozeznanie dotyczące przybliżonych cen za wynajem interesujących aut.

Rezerwacja samochodu

W mieście takim jak Warszawa wypożyczalnie samochodów stały się chętnie stosowaną usługą. To doskonałe rozwiązanie dla osób które przyjeżdżają do stolicy na określony czas i w zaplanowanym terminie. Wówczas najczęściej mogą bez problemu wybrać interesujący ich model i markę auta mając pewność, że w dniu przyjazdu będzie ono czekało w wypożyczalni przygotowane do jazdy. Często wiąże się to z koniecznością wpłaty określonej kwoty, jednak bardzo często jest ona potem zaliczana jak opłata za wynajem lub też przekazywana w poczet kaucji za wynajem.

O czym pamiętać wynajmując auto

Wynajmując samochód należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby dokładnie sprawdzić jego stan. Jakiekolwiek uszkodzenia powinny zostać odnotowane, a najlepiej jest wykonać zdjęcia, aby nikt po zwrocie samochodu nie zarzucił tego, że są one w gorszym stanie. Ponadto trzeba sprawdzić stan paliwa, ponieważ zasadą jest, iż auto oddaje się do wypożyczalni z takim samym stanem, inaczej zostanie doliczona opłata. Wprawdzie większość wypożyczalni oferuje klientom do wynajmu samochody zatankowane do pełna, jednakże może się zdarzyć, iż paliwa będzie nieco mniej. Tak samo trzeba sprawdzić stan wnętrza samochodu i jego czystość, powinno ono być bez zarzutu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości najlepiej zażądać innego samochodu, w odpowiednim stanie.

