Jakie nowe autobusy będą jeździły po Rzeszowie?

RZESZÓW. Autosany, ursusy a może solarisy…

Miejscy urzędnicy w piątek otworzyli oferty przetargowe w sprawie dostarczenia 40 nowych autobusów. 10 sztuk ekologicznych autobusów 12-metrowych i 30 przegubowców zamierza w tym roku kupić miasto. Do przetargu zgłosiły się firmy: Autosan, Ursus i Solaris. Jakie autobusy będą jeździły po Rzeszowie?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie dysponuje 179 autobusami, z czego zaledwie jeden jest przegubowy. Właśnie takich długich pojazdów miasto potrzebuje najbardziej. W godzinach szczytu często zdarza się, że na niektórych liniach pasażerowie po prostu nie mieszczą się w autobusie, nie mówiąc o komforcie jazdy. Ofertę na dostarczenie 30 przegubowców złożył jedynie Solaris. Jest ona jednak o ok. 6 mln zł droższa niż kwota, którą miasto zamierza przeznaczyć na to zadanie. To oznacza, że albo trzeba będzie dołożyć środków z miejskiego budżetu, albo konieczne będzie ogłoszenie przetargu raz jeszcze. Nowe przegubowce mają wyjechać na ulice Rzeszowa w połowie 2018 roku.

Z kolei 10 sztuk ekologicznych 12-metrowych autobusów chce do stolicy Podkarpacia dostarczyć Autosan i Ursus. Oferta firmy z Sanoka jest znacznie niższa niż drugiego producenta i mieści się w puli finansowej, jaką miasto chce przeznaczyć na to zadanie. Z drugiej strony Autosan oferuje krótszy okres gwarancyjny (48 miesięcy) niż Ursus (60 miesięcy). Autobusy 12-metrowe mają być niskopodłogowe, zasilane olejem napędowym, gwarantując uzyskiwanie przez autobus normy niskoemisyjności EURO VI. Jeden taki pojazd to koszt ok. 1 mln zł. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 6 miesięcy od podpisania umowy na ich dostarczenie.

Cały czas trwa również przetarg na zakup 10 autobusów elektrycznych wraz ze stacją do ich ładowania. W mieście powstanie też infrastruktura do ich ładowania: wolnego (zlokalizowana w zajezdni przy ul. Lubelskiej) oraz szybkiego zlokalizowana w centrum miasta przy ul. Bardowskiego.

Jeszcze w tym roku ZTM ogłosi kolejny przetarg na 60 pojazdów, z czego 40 sztuk z napędem CNG i 20 szt. z zasilaniem na ON. W przyszłym roku Rzeszów zakupi jeszcze 20 autobusów elektrycznych lub hybrydowych.

Blanka Szlachcińska