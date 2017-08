Janusz Głowacki nie żyje. Miał 79 lat

Był wybitnym przedstawicielem współczesnej literatury.

Pisarz, dramaturg, felietonista i scenarzysta. Był autorem m.in. scenariusza do kultowego filmu „Rejs”. Zmarł nagle w sobotę. O jego śmierci opinię publiczną poinformował żona pisarza Olena Leonenko-Głowacka.

Swoją ironią, umysłem i ciętym błyskotliwym żartem potrafił lapidarnie opisywać świat i ludzi. – Był jednym z ostatnich posługujących się formą gombrowiczowską. Krytykował, bódł, ale to było zawsze dowcipne, inteligentne. Dodatkowo był bardzo dobrym kolegą. Był jednym z tych, z którymi zawsze chciałem zamienić kilka słów – wspomina pisarza na kanale TVN24 Jan Englert, aktor, reżyser, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Na emigracji

Janusz Głowacki wrócił do Polski po ponad dwudziestu latach emigracji. W 1981 roku wyjechał na premierę swojej sztuki „Kopciuch” do Anglii. Tam dowiedział się o wybuchy stanu wojennego w Polsce.

- Obaj z żonami w tym samym czasie wyjechaliśmy do Ameryki i dalej przyjaźniliśmy się bardzo mocno, wspomagaliśmy się. Te nasze losy życiowe były bardzo mocno splecione. Był wyczulony na świństwo, na właściwe słowo, na język. Jego niezwykłość polegała na tym, że miał niesłychane poczucie ironii, tragizmu – mówi ze wzruszeniem przyjaciel Janusza Głowackiego publicysta Maciej Wierzyński.

Wielki pisarz

To na emigracji w USA Janusz Głowacki stworzył swoje największe dzieła: „Antygonę w Nowym Jorku”, „Polowanie na karaluchy” czy „Czwartą siostrę”. Janusz Głowacki jest również autorem znanych tytułów, które powstały po powrocie do Polski m.in. „Z głowy”, „Jak być kochanym” czy „Good night Dżerzi”. Znany jest również z napisania scenariuszy do głośnych polskich filmów takich jak „Rejs” Marka Piwowskiego czy „Wałęsa. Człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy.

