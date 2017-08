Jasło chce utworzyć Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości

JASŁO. Idea centrum jest odwzorowaniem wielu ośrodków na świecie, m.in. Nemo Science Center w Amsterdamie czy Experimentarium City w Kopenhadze.

Ośrodek będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając mieszkańcom interesującą ofertę spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji, a także możliwość osobistego rozwoju. Centrum skierowane będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Utworzenie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości jest jednym z projektów zgłoszonych do gminnego programu rewitalizacji miasta Jasła. Ośrodek ten będzie mieścił się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Radni podczas obrad sesji przeznaczyli 700 tys. zł na przygotowanie koncepcji wraz dokumentacją przedprojektową i projektem budowlanym inwestycji na lata 2017 – 2018, co pozwoli miastu ubiegać się o dofinansowanie z RPO na poziomie 10 mln zł.

Co będzie w centrum?

Wstępna koncepcja zadania zakłada, że w ramach centrum powstanie mediateka, czyli miejsce łączące tradycyjną bibliotekę z nowoczesną biblioteką elektroniczną zapewniające dostęp do źródeł i zasobów Internetu. Do dyspozycji osób zainteresowanych będą komputery o wysokich parametrach, notebooki, tablety, a także zbiory wydawnictw książkowych i muzycznych na nośnikach cyfrowych. W centrum powstanie również pracownia kreatywności dla dzieci i młodzieży. – Znajdą się w niej ekspozycje stałe związane z historią miasta, np. dotyczące ropy naftowej, energii, a także ekspozycje czasowe. W tym miejscu będzie również możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych, a także planowane jest stworzenie studia eksperymentu filmowego oraz pracowni rzeczywistości wirtualnej - wyjaśniał dr Krzysztof Głuc, koordynator programu Jasło Miasto Wiedzy.

Kolejne miejsce, które przewidziane zostało w planie budowy centrum to muzeum industrialne, które będzie prezentować dziedzictwo przemysłowe ziemi jasielskiej. Pojawią się ekspozycje multimedialne nawiązujące do działalności Ignacego Łukasiewicza. Powstaną także sale dydaktyczne i konferencyjne. Zaplanowano również pracownię aktywności społecznej, która skierowana będzie w szczególności do organizacji pozarządowych. Nie zabraknie również ośrodka coworkingowego, o który zabiegali młodzi ludzie. Daje on możliwość skorzystania z przestrzeni biurowej doposażonej w sprzęt, który jest potrzebny młodym ludziom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Wątpliwości w sprawie finansowania dokumentacji

Wśród radnych pojawiły się wątpliwości, czy warto zaryzykować i kwotę 700 tys. zł przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji nie mając pewności, że władze Jasła uzyskają dofinansowanie do tego zadania. Burmistrz Ryszard Pabian zaznaczył, że inwestycję można przerwać na każdym jej etapie. Nie będą to stracone pieniądze. Dysponując dokumentacją mamy możliwość aplikowania o 10 mln zł. To pierwsza taka okazja, która niewykluczone, zakończy się sukcesem. Jeśli nie, będziemy szukali innego sposobu, aby ten projekt ulokować. Uważam, że cel jest jak najbardziej słuszny – skomentował włodarz miasta.

Ilona Dziedzic