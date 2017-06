Jeden bilet na autobus miejski i pociąg

RZESZÓW. Ma kosztować o 4 zł więcej niż zwykła miejska sieciówka na miesiąc.

Od 1 lipca br. zacznie funkcjonować Zintegrowany Bilet Komunikacji Publicznej. Elektroniczny bilet ma obowiązywać zarówno na autobusy komunikacji miejskiej, jak i kolej. Szacuje się, że początkowo skorzysta z niego ok. 9 tys. osób. Porozumienie w tej sprawie w poniedziałek podpisało Miasto Rzeszów i Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Podpisana umowa pozwoli na wdrożenie w pierwszej kolejności od wakacji 2017 r. biletu zintegrowanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Będzie on obowiązywał w miejskich autobusach oraz pociągach Przewozów Regionalnych. W pierwszym etapie bilet będzie obowiązywał na obszarze ograniczonym stacjami: od Rzeszów Główny do Babica Kolonia w Boguchwale, Trzciana w Świlczy i Strażów w Krasnem. W drugim etapie, ok. 6 miesięcy od wdrożenia pierwszego, bilet będzie rozszerzony na Czudec, Łańcut, Sędziszów Małopolski i Głogów Małopolski.

- Bilet ma ułatwić komfort podróżowania, skrócić czas podróży i odciążyć centrum Rzeszowa od korków – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

- Chcemy, żeby transport publiczny był przyjazny ludziom, żeby mieszkańcy dojeżdżający do pracy, ale również turyści mogli skorzystać z jednego bardzo taniego biletu, podróżując koleją i miejskimi autobusami – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Wspólny bilet będzie obowiązywał tylko na sieciówki, czyli bilety miesięczne na wszystkie linie autobusowe. Obecnie taki bilet normalny kosztuje 88 zł, ulgowy 49 zł, a studencki 44 zł.

- Zintegrowany bilet będzie tylko o 4 zł droższy, dla studentów będzie to o 2 zł więcej miesięcznie. Większość kosztów będzie ponosiło miasto. Dochody z biletu ryczałtem będziemy rozliczać z koleją. Z szacunków wynika, że ok. 13 tys. zł będzie dla kolei, a 2 tys. zł dla miasta. To taki prezent dla mieszkańców. Dzięki temu będziemy mieć czystsze powietrze i mniej korków – mówi Kowalska.

Jak w Nowym Jorku

Miasto i województwo zadeklarowały też, ze od jesieni 2017 r. wdrożony zostanie czasowy bilet w postaci tzw. biletu weekendowego/okazjonalnego, który będzie dedykowany turystom. – W Nowym Jorku wsiada się w metro, wysiada na powierzchnię i na tym samym bilecie jedzie się autobusem. Chcemy, żeby w Rzeszowie i województwie tak właśnie było – mówi Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Blanka Szlachcińska