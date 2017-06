Jerzy Fąfara z nagrodą

RZESZÓW, SOPOT. Rzeszowski pisarz Jerzy Janusz Fąfara zdobył na 17. Festiwalu Dwa Teatry – Sopot 2017 niezwykle ważną nagrodę im. Ireny i Tadeusza Byrskich, za tekst do słuchowiska „A był wśród nas Jeden Samarytanin”.

Jest to wstrząsająca opowieść o ostatnim dniu życia rodziny Ulmów z Markowej. Nagroda została ufundowana przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W festiwalu brało udział 26 słuchowisk z całego kraju i osiem słuchowisk w kategorii słuchowisk dla dzieci. Przypominamy, że jest to już czwarta nagroda tego pisarza zdobyta na festiwalu w Sopocie. Pisarz znany z wielu słuchowisk jest również autorem popularnych wśród słuchaczy Podkarpacia powieści radiowych „Pępek Świata” i „Drabina do Nieba”.