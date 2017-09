Jest 10 mln zł dofinansowania na halę Podpromie

RZESZÓW. Po rozbudowie hala będzie spełniała wymagania Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Rzeszowie wiceminister Jarosław Stawiarski z Ministerstwa Sportu i Turystyki poinformował, że miasto dostanie 10 mln zł dofinansowania na przebudowę i modernizację hali widowiskowo-sportowej Podpromie. Zadanie zostało wpisane na listę strategicznych inwestycji resortu sportu.

- Podkarpacie zasługuje na wsparcie i stąd decyzja ministerstwa sportu o dotowaniu infrastruktury sportowej w tym regionie. Po prostu wspieramy najlepszych – mówił wiceminister Stawiarski.

Jak informuje Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa, przetarg na realizację inwestycji może zostać ogłoszony jeszcze w październiku. W przyszłym roku ruszą pierwsze prace, a zadanie ma się zakończyć w roku 2019.

- Bardzo się cieszymy z dofinansowania. Rozbudowa hali to ważne zadanie i jesteśmy pewni, że zarówno sportowcy, jak i kibice będą zadowoleni z efektu przebudowy – mówi Chłodnicki.

Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie ma ponad 15 tysięcy mkw. powierzchni całkowitej. Obecnie na trybunach mogą zasiadać 4304 osoby. Hala po rozbudowie ma mieć trybuny, które pomieszczą 6700 osób, w tym 900 miejsc będzie w strefie VIP. Ma być ona przeznaczona do oglądania meczów z zamkniętych boksów, ale także na otwartych miejscach w wydzielonej części widowni. Widzowie będą mieć jeszcze lepszy wgląd na to, co dzieje się na boisku. Trybuny będą lepiej wyprofilowane i przybliżone do boiska. Architektom zależało na tym, żeby uzyskać efekt kotła, niezwykłego klimatu, który robią kibice. Zbudowana zostanie m.in. zaplecze odnowy biologicznej i siłownie. Od strony południowej planowany jest kompleks gastronomiczny, który będzie czynny nie tylko w czasie rozgrywek.

Blanka Szlachcińska