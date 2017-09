Jest presja na awans

ŻUŻEL. BARAŻE O NICE 1.LŻ 2018. Rozmowa z DARIUSZEM ŚLEDZIEM, trenerem Speed Car Motoru Lublin, byłym zawodnikiem i szkoleniowcem drużyny z Rzeszowa.

W najbliższą niedzielę (godz. 15) prowadzony przez Dariusza Śledzia Speed Car Motor Lublin, zawita na Hetmańską by stawić czoła Stali Rzeszów w pierwszy meczu barażowym – Będziemy na niego przygotowani i zrobimy wszystko, by po zakończeniu baraży nie mieć sobie nic do zarzucenia – przekonuje DARIUSZ ŚLEDŹ, który w przeszłości był związany z drużyną ze stolicy Podkarpacia: w latach 2005 – 2006 jako zawodnik, a w 2009 – 2013 jako trener.

- Pana drużyna wyleczyła już kaca po finałowej porażce ze Startem Gniezno?

- Nie da się ukryć, że musieliśmy przełknąć gorzką pigułkę, bo liczyliśmy na zwycięstwo i ten bezpośredni awans. W finale różnice były naprawdę niewielkie, ale to niestety nie my wyszliśmy z niego zwycięsko.

- Najważniejsze spotkania tego sezonu są chyba dla pana dość specyficzne, bo w przeszłości pracował pan przecież jako trener zarówno w Rzeszowie, jak i Gnieźnie…

- W obu przypadkach wracam na stare śmieci i jest okazja przypomnieć się kibicom (śmiech). Podchodzę jednak do tych spotkań normalnie. Po prostu mamy teraz mecz ze Stalą Rzeszów i tyle.

- W Rzeszowie dopiero w poniedziałek po raz pierwszy od dłuższego czasu zaświeciło słońce. A jaka pogoda jest w Lublinie?

- W Lublinie jest podobnie. Oby teraz dopisała nam aura, bo jest nam ona bardzo potrzebna

- Wyjaśniły się już zawiłości regulaminowe, dotyczące liczby obcokrajowców, z jakiej będziecie mogli skorzystać w barażach?

- Pojedziemy z dwójką obcokrajowców.

- To chyba niezbyt komfortowa, a już na pewno sprawiedliwa sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że Stal może do baraży desygnować trzech stranieri?

- Nie wygląda to tak, jak powinno. Szanse troszeczkę są nierówne, ale regulamin jest taki, a nie inny i w tej kwestii nie możemy nic zrobić.

- Stal ma dziurę na pozycji krajowego seniora, która może zrekompensować Motorowi udział w meczu tylko dwóch obcokrajowców…

- Będziemy się starali wykorzystać każdą słabość przeciwnika. Zresztą Rzeszów na pewno zrobi to samo.

- Martin Smolinski w niedzielę startuje w Pardubicach w Zlatej Prilbie, więc naturalną koleją rzeczy wydaje się to, że w Rzeszowie zameldujecie się z Bjarne Pedersenem i Robertem Lambertem…

- Wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej tak właśnie będzie.

- Pierwszy mecz barażowy, inaczej niż to miało miejsce w poprzednich sezonach, odbędzie się na torze I-ligowca. To dobra informacja dla Motoru?

- Nie wiem, czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Mecze na pewno będą zacięte, a pod względem gatunkowym, bardzo ciężkie i to niezależnie od tego, na czyim torze będą rozgrywane.

- W obu meczach barażowych, a przede wszystkim w tym w Rzeszowie, z pewnością liczy pan na dobrą postawę wychowanka Stali, Pawła Miesiąca który tor przy Hetmańskiej zna przecież doskonale…

- Muszę liczyć na dobrą postawę całej drużyny, bo sam Paweł nie będzie w stanie wygrać meczu. Muszą zatem wszyscy równo pojechać i tylko wtedy będziemy mogli liczyć na sukces w barażach.

- Rzeszów od Lublina dzieli niespełna 200 km, więc kibice mogą być chyba zadowoleni, że obie drużyny trafiły na siebie w barażach…

- Pewnie jeszcze bardziej byliby zadowoleni, gdyby obie jeździły w przyszłym sezonie w I lidze, ale to raczej mało prawdopodobny scenariusz (śmiech). A tak już mówiąc całkiem poważnie, to z racji niedalekiej odległości, będziemy mogli liczyć na przyjazd kibiców rzeszowskich do Lublina, a tych lubelskich do Rzeszowa. To na pewno jeszcze bardziej podniesienie atrakcyjność i prestiż tych spotkań.

- W Lublinie daje się odczuć w tym sezonie ogromny głód speedwaya?

- Oczywiście, że tak. Świadczy o tym m.in. frekwencja na trybunach. Kibiców mamy znakomitych, mocno nas dopingują i w dużej liczbie przychodzą na nasz stadion. To na pewno nam pomaga.

- Ale też z pewnością wiąże się to z presją na dobrych wynik, z awansem na zaplecze PGE Ekstraligi włącznie…

- Jest presja na awans. Każdy z nas go chce i tym samym każdy ją sobie narzuca. Jeśli awansujemy po barażach, to będzie on smakował nie mniej niż bezpośrednio z finału, a być może jeszcze bardziej.

- Co w przypadku, gdy Motor na kolejny sezon pozostanie w 2. Lidze Żużlowej?

- Zrobimy wszystko, aby tak się nie stało, ale jeśli nawet, to nie podejrzewam, że w związku tym nad żużlem w Lublinie zgromadzą się jakieś czarne chmury. Po prostu będziemy się musieli przygotować do następnego sezonu jeszcze lepiej, by skuteczniej powalczyć o awans. Jednak to na razie tylko teoria, bowiem interesuje nas awans jeszcze w tym sezonie.

Rozmawiał Marcin Jeżowski