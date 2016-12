Jest wstępna symulacja sieci szpitali

RZESZÓW, PODKARPACIE. W regionie będzie jeden szpital ogólnopolski i tylko 4 szpitale na III poziomie.

Projektowana ustawa o tzw. sieci szpitali zakłada utworzenie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który ma także obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Placówki, które znajdą się w sieci, mają mieć zagwarantowaną umowę z NFZ.

- Jesteśmy w trakcie procesu kwalifikacji. Ze wstępnych symulacji wynika, że na Podkarpaciu będzie jeden szpital na najwyższym, ogólnopolskim poziomie (chodzi prawdopodobnie o Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie – przyp. red.) oraz 4 szpitale na poziomie III. Do nich trafi Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Szpital Wojewódzki w Przemyślu oraz dwie, dotychczas powiatowe placówki, w Mielcu i Sanoku. Reszta szpitali (powiatowe i wojewódzkie) trafi do II lub I stopnia. Z prywatnych podmiotów do sieci szpitali wejdzie rzeszowski Szpital Pro-Familia i szpital św. Rodziny w Rudnej Małej – mówi Marek Jakubowicz, rzecznik POW NFZ w Rzeszowie. A co z Rzeszowskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, jednej z nielicznych na Podkarpaciu placówek chirurgii naczyniowej? – Z dotychczasowych przymiarek wynika, że będzie z nim problem – mówi enigmatycznie rzecznik NFZ. I zaznacza, że nie są to jeszcze ostateczne ustalenia.

Anna Moraniec