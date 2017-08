Kabriolety dla dzieci (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Miłośnicy Mazd X5 spotkali się w Tarnobrzegu i zrobili frajdę dzieciom z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.

26 sierpnia na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu odbył się II Zjazd Miłośników Mazd X5. Te wyróżniające się od lat na drogach pojazdy mają także niezwykłych właścicieli. W ostatnią sobotę zabrali na przejażdżki dzieciaki, dla których los nie jest niestety łaskawy.

To nie był typowy zjazd miłośników czterech kółek, którzy spotykają się po to, aby pochwalić się swoimi pojazdami i móc wymienić doświadczenia z innymi miłośnikami modelu, który wyróżniają wysuwające się z maski reflektory i otwierany dach.

Zacznijmy jednak od początku, bo najpierw 24 bajecznie kolorowych i wypolerowanych pojazdów zjawiło się na placu Bartosza Głowackiego. Tu można było pojazdy zobaczyć i podglądnąć kierowców, którzy mierzyli się z kilkoma sprawnościowymi konkurencjami. Tu także była okazja, aby porozmawiać i podpytać, co tak wyjątkowego jest właśnie w słynnych „X5”?

- Mamy w sumie cztery Mazdy X5 – przyznaje Anna Kuleta z Opoczna. – Wszystkie są utrzymane w nienagannym stanie i na bieżąco użytkowane. Co jest w nich wyjątkowego? – To bardzo wakacyjne auta, w których podczas jazdy można poczuć wiatr we włosach. Nie ważne jest nawet gdzie się nim jedzie, bo sama jazda sprawia kierowcy i pasażerowi bardzo dużo frajdy. Mazdy to takie nasze rodzinne hobby.

W odbywającym się po raz drugi z inicjatywy Jacka Pazia w Tarnobrzegu zlocie Mazd X5 udział wzięły 24 załogi m.in. z: Łodzi, Dębicy, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Śląska i Opoczna. Najstarszy z modeli zjechał z taśmy montażowej w 1990 roku, najmłodszy to tegoroczny model.

Po prezentacji na tarnobrzeskim Rynku, kawalkada kabrioletów pojechała nad Jezioro Tarnobrzeskie, a następnie do Skopania, gdzie czekali już na nią podopieczni tutejszego Centrum Opieki nad Dzieckiem. Właściciele aut zabrali dzieci i młodzież na niezapomniane przejażdżki, podczas których zarówno kierowcy, jak i młodzi pasażerowie nie kryli, że bawią się świetnie.

mrok