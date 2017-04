Kamil Skwirut dołącza do Rozwoju Rzeszowa

W styczniu wraz z przyłączeniem do Rzeszowa sołectwa Bzianka z gminy Świlcza, szeregi Rady Miasta Rzeszowa zasilił nowy radny Kamil Skwirut. Początkowo niezrzeszony, teraz zdecydował się przystąpić do klubu Rozwój Rzeszowa.

- Od początku 2017 r. odbyło się kilka sesji Rady Miasta Rzeszowa, w których uczestniczyłem już jako jej pełnoprawny członek. Podczas obrad przyglądałem się działalności wszystkich klubów radnych: co zgłaszają, popierają lub odrzucają. Jak przebiegają debaty i głosowania. Na podstawie tych analiz postanowiłem wstąpić do prezydenckiego klubu radnych Rozwój Rzeszowa – mówi Skwirut.

Zdaniem radnego, to jedyny klub w radzie, który nie ma szyldu partyjnego. – Często czyni się z tego powodu zarzut lub próbuje się na siłę dopiąć klubowi łatkę postkomunistycznej lewicy w Radzie Miasta. Jego członkami są ludzie z różnych środowisk politycznych i społecznych, których łączy nasza wspólna „partia”, jaką jest miasto Rzeszów. Jestem pewny, że „młoda krew” i świeże spojrzenie nowego radnego wniesie szerszą perspektywę oraz przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznej pracy klubu, a co za tym idzie także i Rady Miasta. Jestem zobowiązany za zaufanie, jakim obdarzył mnie nie tylko prezydent miasta Tadeusz Ferenc oraz jego najbliżsi współpracownicy, ale także koledzy klubowi – twierdzi Skwirut.

Młody radny deklaruje, że pomimo przynależności klubowej, w dalszym ciągu jest gotowy do współpracy z każdym radnym oraz klubami partyjnymi na rzecz rozwoju naszego miasta i jego osiedli.

- Bardzo się cieszymy, że dołącza do nas młody, dynamiczny, zaangażowany społecznie radny – mówi Konrad Fijołek, przewodniczący klubu Rozwój Rzeszowa.

Obecnie rada miasta liczy 26 radnych: 12 w Rozwoju Rzeszowa, 3 w PO, 10 w PiS i 1 niezrzeszony.

Blanka Szlachcińska