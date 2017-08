Kandydaci chętnie wybierają najlepsze kierunki studiów na Podkarpaciu!

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa utrzymuje tendencję wzrostową pomimo niżu – w tym roku kolejny raz więcej maturzystów zdecydowało się rozpocząć studia właśnie w tej Uczelni. Wzrost wyniósł 43 procent – tak wynika z zakończonej 8 sierpnia 2017 r. I tury rekrutacji. WSPiA zanotowała wzrost zainteresowania wszystkimi prowadzonymi kierunkami studiów.

W tym roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa może być zadowolona z wyników rekrutacji. – I tura naboru na studia w naszej uczelni zamyka się 43-procentowym wzrostem liczby kandydatów na studia I stopnia w stosunku do ubiegłego roku. Jest to potwierdzenie wzrastającego od kilku już lat zainteresowania studiami w WSPiA oraz dowód na to, że w dobie niżu demograficznego kandydaci wybierają najlepiej przygotowane i prowadzone kierunki studiów. Tak jest właśnie w przypadku naszej Uczelni – zaznacza Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Kierunki studiów prowadzone przez WSPiA najlepsze na Podkarpaciu

– Warto tu przypomnieć, że w obiektywnej i niezależnej ocenie, trzy prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. „Prawo” ma uprawnienia doktorskie, zatrudniamy m.in. profesora Andrzeja Zolla i Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Jako jedyni w regionie prowadzimy studia magisterskie na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Mamy też bardzo dobrą „Administrację”, na której wykłada m.in. aż sześciu sędziów NSA. Naszą wysoką pozycję pokazały także ostatnie rankingi kierunków studiów m.in. Perspektyw, Dziennika Gazety Prawnej czy Ekonomiczne Losy Absolwentów – wylicza Przemysław Pawlak.

Maturzyści doceniają zmiany

– Myślę, że dobre wyniki naszej rekrutacji to także efekt reformy pod nazwą „Nowy Wymiar Studiowania w WSPiA”. Polega ona na wprowadzeniu m.in. nowoczesnego system nauczania i sprawdzania wiedzy, czyli „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step). Jego główne założenia to zbieranie przez studenta punktów za systematyczną naukę. Bardzo mocno zmieniliśmy także programy studiów, stawiając na praktyczną naukę zawodu. Ograniczyliśmy liczbę wykładów na rzecz ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Unowocześniamy proces dydaktyczny. Wyniki naszej rekrutacji pokazują, że kandydaci na studia doceniają te zmiany – wyjaśnia Przemysław Pawlak.

II tura rekrutacji

Jak co roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia II turę rekrutacji, która startuje w środę 9 sierpnia i potrwa do końca września 2017 r. Przyszli studenci mogą wybrać jeden z czterech kierunków studiów. Jest to „Prawo” (jednolite pięcioletnie studia magisterskie), „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” (studia I i II stopnia) oraz nowy na rynku edukacyjnym kierunek studiowania „Administracja // Zarządzanie” (studia I i II stopnia). Szczegóły można znaleźć na stronie www.wspia.eu.