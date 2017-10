Kapitant Stent w grze bawiąc uczy, co dobre, a co złe

PODKARPACIE. Powstała gra użytkowo-edukacyjna, która pomoże rodzicom wykształtować u dziecka dobre nawyki.

- Dołącz do Kapitana Stenta w fascynującej podróży przez Sercolandię – wspaniałą krainę, którą powinieneś chronić. Pod przewodnictwem Kapitana Stenta zwalczysz złe nawyki, które staną Ci na drodze, aby prowadzić zdrowsze i lepsze życie! Staniesz do walki z papierosami i śmieciowym jedzeniem podczas nauki wprowadzania mądrych i zdrowych przyzwyczajeń w swoim codziennym życiu – zachęca twórca gry i propagator zdrowego trybu życia Rafał Sztembis, z Kliniki Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych w KSW nr 2 w Rzeszowie.

Doktor mówi, że gra to gamifikacja idei Doktora Stenta, który w komiksie dla dorosłych krok po kroku oprowadza chorego po zawale serca, jego leczeniu i profilaktyce. – Jeżeli dzięki grze chociaż kilkoro dzieci podświadomie zakoduje, że palenie jest złe, a hamburger niezdrowy i nabierze zdrowych nawyków, to będzie sukces – dodaje. – Gra nie tylko bawi, jak większość gier, ale i uczy. Jeżeli gracz straci życie to może go odzyskać wykazując się pewną wiedzą medyczną, np. odpowiadając na pytanie: ile komór ma serce?

To pierwszy etap Sercolandii dla dzieci i młodzieży. Lekarz ma nadzieję, że wkrótce będą jej kolejne etapy. – Muszę tylko zebrać fundusze. A z tym jest trudno, bo o ważności profilaktyki niby wszyscy wiedzą, ale ciągle mało się o niej mówi i mało wdraża w życie. Nawet w koordynowanej opiece po zawale nie kładzie się na nacisku na prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia, a wielka szkoda – mówi Sztemis.

Dlaczego gra skierowana do dzieci? – Ponieważ zdrowych nawyków trzeba uczyć się od najwcześniejszych lat, bo na zdrowe serce pracujemy od dzieciństwa, bo naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży jest telefon czy tablet tak jak kiedyś podwórko czy trzepak. Więc Ta gra pokazuje czym jest i czym może być e-learning współcześnie – mówi Sztembis.

Anna Moraniec