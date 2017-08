Karmienie gołębi jest zakazane

RZESZÓW. Za zanieczyszczanie pieczywem trawników i placów można dostać mandat.

Mimo zakazu dokarmiania ptaków, w niektórych częściach Rzeszowa starsi ludzie uporczywie rzucają gołębiom pieczywo. Taka pomoc ptakom jest niepotrzebna, bo same poradzą sobie ze znalezieniem pożywienia. Po masowym ich zlatywaniu pozostaje brud i roznoszone są groźne choroby. Może karanie mandatami za zanieczyszczanie ulic pieczywem zniechęci ludzi do dokarmiania gołębi.

Mieszkańcy ul. Naruszewicza i turyści zwiedzający Rzeszów mają już dość codziennego zlatywania setek gołębi, które na skwerze Cichociemnych, obok starówki, są dokarmiane przez lokatorkę jednej z kamienic. – Ta pani od co najmniej 20 lat rzuca pieczywo na ciągi komunikacyjne i na trawnik, i to trzy razy dziennie – mówi mieszkaniec Rzeszowa. – Gołębie paskudzą, a po nich zostają sterty rozkruszonego pieczywa. Podobnie jest w innych częściach miasta. Czy w końcu ktoś z tym zrobi porządek?

Czytelnik mieszkający w okolicach skweru Cichociemnych, który zgłosił nam ten problem, siedem dni w tygodniu obok pomnika Józefa Szajny widuje starsza panią, która między godziną siódmą a ósmą rano rozrzuca pieczywo i dokarmia gołębie. Gdyby to była zima, to byłoby to zrozumiałe. Ale w lecie ptaki nie potrzebują dosypywania żywności.

Skwer Cichociemnych, ale też parki miejskie są oznakowane tablicami informującymi o zakazie dokarmiania ptaków. Co z tego, skoro wiele osób do tych przepisów się nie dostosowuje? Może gdy będzie im grozić 500-złotowy mandat za zanieczyszczanie miasta, to przestaną śmiecić.

Sprawę dokarmiania ptaków zgłosiliśmy do Straży Miejskiej. – Wyślemy patrol strażników na plac Cichociemnych i nakażemy tej pani, żeby więcej już nie rozrzucała pieczywa – poinformował nas Marek Kruk, p.o. zastępca Straży Miejskiej w Rzeszowie. – Stado gołębi, które przylatuje po pożywienie zanieczyszcza trawnik. Kobieta musi dostosować się do zakazu karmienia ptaków, o którym informuje tabliczka umieszczona na tym placu.

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej nie mają wyjścia i wciąż sprzątają po starszej kobiecie, która potrafi rozrzucić nawet rozkruszone dwa bochenki chleba. Żywicielka gołębi nie zwraca uwagi na upomnienia przechodniów, którym nie podoba się zaśmiecanie skweru Cichociemnych.

Mariusz Andres