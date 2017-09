Każdy może pokonać nadwagę. Mamy to w genach!

Setki godzin spędzonych na siłowni, dieta, liczne wyrzeczenia, a zadowalającego efektu w dalszym ciągu nie widać? Ile razy zrezygnowałeś z walki z nadwagą, kiedy wszystkie Twoje starania wydawały się iść na marne? Okazuje się, że problem braku oczekiwanych rezultatów może mieć swoje podłoże w naszych genach. Pod koniec września w Rzeszowie opowie o tym najlepszy polski dietetyk specjalizujący się w wykorzystaniu badań nutrigenetycznych w dietetyce.

Codzienny rygor, konsekwencja w utrzymywaniu diety, zdrowe produkty oraz odpowiednia ilość ruchu, a waga ani drgnie. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajduje się w naszych genach. To właśnie w kodzie DNA zapisana jest informacja, co jest dla nas dobre, a czego powinniśmy unikać. - Kiedy w drugiej połowie ubiegłego wieku dokonano rozszyfrowania kodu DNA, nikt pewnie nie przypuszczał, jak dużo to odkrycie zmieni - mówi Agnieszka Piskała, dietetyk, właścicielka Instytutu Nutrition Lab. – Do tej pory badania nad kodem genetycznym znalazły swoje zastosowanie praktycznie we wszystkich obszarach nauki. Również w dietetyce. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu odżywiania i genetyki, uczeni odkryli w jaki sposób można m.in. skutecznie walczyć z nadwagą - dodaje. Dzieje się tak dlatego, że w kodzie DNA zaszyfrowana jest dokładna „instrukcja obsługi” naszego organizmu. To on określa jaki sposób odżywiania jest optymalny dla utrzymania właściwej wagi ciała, jakich produktów powinniśmy unikać, jakie mamy predyspozycje do efektu jo-jo, a także w jaki sposób przebiega w naszym organizmie metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów. Jak się jednak okazuje, po przeprowadzeniu testów możemy dowiedzieć się również m.in. jakie badania powinniśmy regularnie wykonywać, jak często podejmować aktywność fizyczną, a nawet jakie czynniki wpływają na nasze emocje i zachowania.

Nie tylko w nadwadze

Jak się okazuje, nadwaga nie jest jedynym powodem jaki powinien skłonić nas do wykonania testu DNA. – Badanie może zostać przeprowadzone w dowolnym momencie życia, a jego wynik jest aktualny przez całe życie, nasz kod DNA nie ulega bowiem zmianie – mówi Beata Świstara, dietetyk z Poradni Żywieniowej Principatus. – Jest to z pewnością jeden z powodów, który skłania rodziców do zbadania swojej pociechy. Odpowiednia dieta może uchronić dziecko przed wieloma schorzeniami. Z testów można dowiedzieć się również czy dana osoba ma odpowiednie predyspozycje do uprawiania określonej dyscypliny sportu, czy może w przyszłości zostać profesjonalnym biegaczem, pływakiem lub piłkarzem – wylicza. Wśród zawodowych sportowców znanych z licznych osiągnięć jest spora grupa tych, którzy wykonali badanie DNA, należą do nich m.in. m.in. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Adam Małysz. Testy dostarczają informacji o najbardziej optymalnym rodzaju wysiłku fizycznego co jest kluczowe podczas podejmowania decyzji dotyczącej dyscypliny sportu. Jeśli chcemy dowiedzieć się, w jakiej dyscyplinie sportu nasze dziecko sprawdzi się najlepiej, warto wykonać test DNA.

Pod okiem eksperta

Walka z nadwagą nie musi oznaczać rezygnacji ze wszystkiego co lubimy. Nasz problem może tkwić w zaledwie kilku składnikach, które powodują, że nie możemy osiągnąć zadowalającej wagi. Te oraz inne zagadnienia dotyczące związku pomiędzy odżywianiem a DNA poruszy podczas spotkania Agnieszka Piskała, właścicielka Instytutu Nutrition Lab, zaliczająca się do wąskiego grona diet coach’ów certyfikowanych w Polsce przez Instytut Psychoimmunologii Wojciecha Eichelbergera.

Spotkanie obędzie się w 30 września br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o rejestrację online (http://bit.ly/principatus-rejestracja). W trakcie wydarzenia wszyscy chętni będą mogli odbyć bezpłatną konsultację dietetyczną połączoną z badaniem składu masy ciała, otrzymają również atrakcyjne rabaty i upominki ufundowane przez partnerów spotkania. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/109913439700624/.