Kiedy będzie remont ulicy Lwowskiej?

RZESZÓW. Kierowcy od dawna domagają się renowacji jednej z głównych ulic w stolicy regionu.

Jeszcze w marcu informowaliśmy o konieczności remontu ulicy Lwowskiej, ponieważ na odcinku przy cmentarzu utworzyły się tam ogromne koleiny. Kierowcy od dawna zgłaszają nam, że stan drogi pozostawia wiele do życzenia. Miasto zapowiadało poprawę nawierzchni, jednak nie podjęto konkretnych działań.

Ulica Lwowska jest jedną z głównych dróg prowadzących do centrum miasta. Codziennie przejeżdża tędy wiele samochodów. Podróżni narzekają, że przejazd nie przebiega idealnie. – Jazda do centrum powinna się odbywać płynnie i komfortowo. Tymczasem ogromne koleiny skutecznie nam to utrudniają – skarży się jeden z kierowców. Najgorzej jest przy jeździe od strony miasta do ronda. Wgłębienia w jezdni są spore. – Przy większej prędkości to może być nawet niebezpieczne, bo samochód może wypaść z jezdni – ocenia mieszkaniec Rzeszowa. Jak zauważa, trudno jest też, gdy auta stoją w korkach. – Ruszanie z miejsca pod górę nie jest tam wcale takie proste – mówi.

Mieszkańcy liczą, że po remoncie mostu Lwowskiego urzędnicy zdecydują się również na poprawę ul. Lwowskiej. – Dobrze, że chcą remontować most, ale co z drogą dojazdową? Lwowska od dawna nadaje się do remontu – zauważa kierowca. – Może warto to zrobić od razu? – dodaje.

Zapytaliśmy urzędników, czy sytuacja może się zmienić. Okazuje się, że już niedługo stan drogi się poprawi. – Do połowy września nierówności zostaną zlikwidowane poprzez frezowanie – informuje Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Zapewnia też, że w przyszłości mieszkańcy Rzeszowa mogą się spodziewać generalnego remontu jedni. – Na ul. Lwowskiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia w technice SMA – zapewnia dyr. MZD. – Prace będą przebiegać na odcinku od ulicy Mieszka I do ronda Pobitno – dodaje. Według zapewnień dyrektora, cała inwestycja powinna zostać wykonana do połowy 2018 r. Kierowcy muszą więc liczyć się z utrudnieniami drogowymi.

Wioletta Kruk