Kiedy rozpocznie się proces byłego prominentnego posła PSL?

RZESZÓW, KATOWICE. Już pół roku trwa kompletowanie dokumentacji dowodowej dotyczącej Jana B., podejrzanego o branie łapówek.

Akt oskarżenia wobec Jana B., byłego podkarpackiego posła PSL, podejrzanego o korupcję, może być sformułowany w sierpniu albo dopiero we wrześniu. Jeszcze w kwietniu informowaliśmy, że stanie się to w czerwcu lub w lipcu. Skąd w takim razie tak duże opóźnienie i dlaczego prokuratura wciąż nie sporządziła aktu oskarżenia? Osobna kwestia to to, co stanie się po tym, jak wreszcie ten akt trafi do sądu. Czy sędziowie będą chcieli się masowo wyłączać z prowadzenia tej skomplikowanej sprawy?

- Akt oskarżenia wobec Jana B. może być sformułowany w sierpniu albo we wrześniu. Nie ma przestoju w pracach, niech pan mi wierzy – poinformowała nas Małgorzata Bednarek, naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. – Zbierane są opinie fonoskopijne (fonoskopia – technika śledcza mająca na celu zbadanie autentyczności nagrania – dop. red.), przesłuchiwani są też świadkowie i podejrzani.

W tzw. aferze podkarpackiej podejrzanych jest 21 osób i muszą być zweryfikowane relacje wszystkich tych osób. Jak informuje Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu, potrzeba na to czasu. Zebrano kilkaset tomów dokumentacji. Trzeba dokładnie sprawdzić powiązania różnych osób, m.in. Jana B., Zbigniewa N. – prokuratora w stanie spoczynku, Anny H. – byłej prokurator Prokuratury Apelacyjnej oraz Mariana D. – biznesmena skazanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu na 4 lata więzienia i 120 tys. zł grzywny czy ostatnio zatrzymanego przez CBA oraz Bogusława P. – współpracownika Jana B. Ten asystent byłego posła PSL, według śledczych, przyjął łapówki w wysokości 700 tys. zł.

Mariusz Andres