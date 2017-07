Kiedy wyrok na nożownika-zabójcę?

RZESZÓW. Marek Ś., zabójca ciężarnej narzeczonej, chciał ponownie zamordować kobietę.

Na sierpień zaplanowana została kolejna rozprawa w procesie toczącym się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie przeciwko 51-letniemu Markowi Ś., mieszkańcowi Brzezówki k. Hyżnego, który we wrześniu ub.r. w Rzeszowie rzucił się z nożem na 31-latkę. Mężczyzna ma na koncie zabójstwo ciężarnej partnerki, za które odsiedział 12 lat. Teraz grozi mu dożywocie.

Proces nożownika ruszył 30 maja i toczy się – na wniosek samego oskarżonego i prokuratora – za zamkniętymi drzwiami. Chodziło o fakt, że w jego trakcie „będą poruszane różne intymne sprawy”. Choć z tego właśnie powodu do mediów nie docierają żadne informacje dotyczące przebiegu sprawy, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wszystkie osoby będące świadkami w procesie już zostały przesłuchane. Można więc w najbliższym czasie spodziewać się zakończenia procesu i wyroku. – Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony w sierpniu. Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy dokładnie zakończy się proces, bo nawet jeżeli przesłuchamy wszystkich świadków i biegłych, strony zgłaszają wnioski dowodowe. Jakieś czynności dowodowe będą tam jeszcze przeprowadzane – mówi sędzia Marzena Ossolińska-Plęs.

51-latkowi za usiłowanie zabójstwa kobiety grozi nawet dożywotnie więzienie. Najniższa kara, którą może usłyszeć, to 12 lat pozbawienia wolności. Gdyby nie fakt, że ma kryminalną przeszłość, maksymalnie za usiłowanie zabójstwa mógłby dostać 8 lat więzienia.

Chciał zabić, bo… zakończyła znajomość

Do dramatycznych zdarzeń, za które Marek Ś. został postawiony w stan oskarżenia doszło pod koniec września ubiegłego roku przy ul. Kochanowskiego (kilkadziesiąt metrów od kładki łączącej osiedle ze stacją kolejową). Mężczyzna zaatakował wówczas 31-letnią kobietę, która wraz z koleżanką odprowadzała dzieci do szkoły. Zadał jej uderzenie nożem w szyję i usiłował zadać kolejne, ale na szczęście chybił i ostrze prześliznęło się po uchu. Ofiara i napastnik znali się. Choć kobieta uważała znajomość z nim za zakończoną, Marek Ś. nie mogąc pogodzić się z tym faktem, nie dawał jej spokoju. Śledził ją i nękał SMS-ami. 31-latka w obawie przed oskarżonym zmuszona była zmienić miejsce zamieszkania i uciec z rodzinnej miejscowości do Rzeszowa. Niestety, Marek Ś. i tak zdołał ją wyśledzić. Mężczyzna w bardzo podobnych okolicznościach już kiedyś zabił. W 2004 r. w pobliżu wejścia do szpitala przy ul. Szopena w Rzeszowie zadał swojej narzeczonej, która była z nim w ciąży, 9 ciosów nożem w okolic szyi. Odsiedział za to w więzieniu jedynie 12 lat, bo biegli orzekli, że w chwili zabójstwa miał ograniczoną poczytalność.

Katarzyna Szczyrek