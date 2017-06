Kino CINEMA3D w Mielcu naszpikowane nowoczesną technologią

Ogromne srebrne ekrany, skórzane fotele VIP, projekcje w jakości 4K, spektakularny system dźwięku Dolby ATMOS oraz okulary do projekcji 3D, których nie trzeba wypożyczać – takimi standardami już 30 czerwca nowy multipleks pragnie zaskoczyć widzów w Mielcu.

Kino CINEMA3D w Galerii Navigator, to w pełni nowoczesny multipleks, zapewniający emocje w pełnym wymiarze. Mocy filmowych wrażeń i niesamowitych efektów technologii DepthQ oraz systemu dźwiękowego Dolby ATMOS, będzie można doświadczyć w piątek 30 czerwca. Nowoczesny multipleks pod szyldem CINEMA3D, przystosowany jest do projekcji filmowych w jakości 4K. Dla najbardziej wymagających widzów, kino wyposażone zostało w komfortowe, skórzane fotele, które dostępne są dla widzów na największej pond 300 osobowej sali.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROJEKCJE 2D/4K i 3D

Projektory kinowe BARCO, w które będzie wyposażone kino w Mielcu, to najnowsza generacja tego typu sprzętu. Spełniają surowe wymogi największych producentów filmowych i hollywoodzkie standardy DCI. Projektory są przystosowane do projekcji w najwyższej jakości obrazu 4K oraz projekcji trójwymiarowych w systemie DepthQ. Technologia ta pozwala wyświetlać filmy 3D na srebrnym ekranie ze zwiększoną ilością klatek na sekundę. Po za tym do odbioru seansów w 3D wystarczą niedrogie pasywne okulary, które po nabyciu w kasie kina pozostają własnością widza. Tym samym nie będzie potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wypożyczaniem okularów.

- Zawsze sięgamy po najnowocześniejsze rozwiązania kinotechniczne dostępne w danym momencie na rynku. Dzięki temu możemy tworzyć przyjazne i bardzo zaawansowane technicznie obiekty kinowe. Kino CINEMA3D w Mielcu będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w regionie – informuje Łukasz Gruszczyński-Dyrektor Marketingu i PR Cinema 3D S.A.

PIERWSZY W REGIONIE SYSTEM DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO DOLBY ATMOS

Nowoczesne kino nie może się dziś obejść bez doskonałej jakości dźwięku. Obiekt CINEMA3D, jako pierwszy zachwyci widzów rewolucyjnym systemem dźwiękowym – Dolby ATMOS. Jest to rozwiązanie, w którym każdy głośnik może w tym samym czasie odtworzyć zupełnie inne dźwięki, dzięki czemu projekcja filmu oddziałuje na widza nie tylko obrazem, ale i pełną przestrzennością dźwięku. Głośniki w systemie Dolby Atmos, znajdują się zarówno z przodu, z tyłu oraz na suficie sali kinowej, tworząc tym samym otaczającą widzów głębią dźwięku.

- Mieszkańcy Mielca zyskają nie tylko 4-salowy multipleks kinowy w bardzo wysokim standardzie, ale jako pierwsi będą mogli jeszcze bardziej doświadczyć kina - mówi Łukasz Gruszczyński-Dyrektor Marketingu i PR Cinema 3D S.A. - Dzięki projekcjom w najbardziej zaawansowanym obecnie systemie dźwięku przestrzennego Dolby ATMOS dostarczymy widzom nowe porywające doznania filmowe, których nie znajdą w żadnym innym kinie w regionie - dodaje Łukasz Gruszczyński-Dyrektor Marketingu i PR Cinema 3D S.A.

Kino CINEMA3D jest obiektem w pełni przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Sale kinowe posiadają odpowiednio oznakowane miejsca, przeznaczone tylko dla tych widzów.

Dla wygody widzów sale kinowe wyposażane są w fotele wykonane z materiałów wysokiej jakości. Wygoda siedzenia połączona z funkcjonalnością użytkowania zapewnia wysoki komfort. Wszystkie fotele posiadają zagłówki z wyszywanym logo firmy, a w podłokietnikach znajdują się uchwyty na popcorn i colę. Dla najbardziej wymagających widzów w kinie w Mielcu oddano do dyspozycji wyjątkowo komfortowe, skórzane fotele VIP.

Seanse będą grane od samego rana do późnego wieczora przez prawie wszystkie dni w roku. Dyrekcja kina zapewnia, że oprócz projekcji filmów z bieżącego repertuaru, kino będzie organizować ciekawe wydarzenia specjalne.