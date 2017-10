Kłopoty Europy na własne życzenie

SuperWywiad z dr. hab. Grzegorzem Bonusiakiem z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Wojciech Tochman, wybitny reportażysta, napisał, że to, co się dzieje w Katalonii, grozi wybuchem wojny domowej. Jest aż tak źle?

- Nie wierzę w wojnę domową, choć oczywiście sytuacja zmierza w stronę eskalacji, a winę ponoszą obie strony: rząd Katalonii i rząd centralny. Warto pamiętać, że pierwsi założyciele autonomii w czasach, gdy Katalonia odbudowywała się po reżimie Francisco Franco, nie dążyli do niepodległości. Chcieli przywrócić kulturę i tożsamość katalońską po okresie prześladowań, natomiast tendencje separatystyczne i pomysł oderwania się tego regionu od Hiszpanii, to jest melodia XXI wieku. Aktualny premier Hiszpanii, Mariano Rajoy, jest miernym urzędnikiem, który zwykle gra na zwłokę. Zdarza się, że problemy zamiatane pod dywan same się rozwiązują, lecz w tym wypadku tak się nie stało. W efekcie wzburzone emocje Katalończyków spotkały się z siłową odpowiedzią rządu w Madrycie.

- Zaskoczyła pana brutalna interwencja hiszpańskiej policji?

- Bardzo, podobnie jak całą Europę. Przecież Katalonia to nie jest Kraj Basków. W Katalonii nigdy nie było zamachów terrorystycznych, siłowego rozwiązywania problemów politycznych.

- Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków w tej części Europy. Gdyby to się działo na Bałkanach albo na Ukrainie, pewnie byśmy to jakoś zaakceptowali…

- Szokuje mnie sposób, w jaki rząd hiszpański odpowiedział na próbę przeprowadzenia referendum. Można to było zrobić tak, jak władze brytyjskie zrobiły w stosunku do Szkocji. Należało pozwolić ludziom głosować, co sprawiłoby, że opadłyby emocje. Wkroczenie uzbrojonej po zęby policji na ulice zawsze podgrzewa nastroje.

- Rząd hiszpański podpalił lont. W Barcelonie zarządzono strajk generalny, setki tysięcy ludzi wyszły na ulice, protest staje się coraz gwałtowniejszy.

- To co się może stać najgorszego, to ogłoszenie przez Katalonię niepodległości. Wtedy pole do dyskusji zostanie zamknięte i rząd centralny będzie musiał użyć siły, choć powtarzam: nie wyobrażam sobie, że kryzys skończy się wojną domową. Jeszcze jedna istotna rzecz: strajk generalny w Katalonii to dla całego kraju katastrofa. Mówimy bowiem o najbogatszym regionie Hiszpanii, każdy dzień postoju to ogromne straty w budżecie państwa.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA