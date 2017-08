Kolejne połączenie z Przemyśla na Ukrainę

PRZEMYŚL. Od 24 sierpnia podróżni zyskają dodatkowa parę pociągów relacji Przemyśl – Kijów, które będą kursować nową trasą przez Tarnopol i Winnicę.

Będzie to codzienne połączenie uruchamiane wspólnie przez PKP Intercity i Koleje Ukraińskie. Pociągi zatrzymają się we Lwowie, Winnicy, Chmielnickim i Tarnopolu. Nowo uruchamiany skład wyruszy z Przemyśla o godz. 13.07, a do Kijowa dotrze na godz. 23.10 (czasu lokalnego). W relacji powrotnej pociąg odjedzie ze stolicy Ukrainy o godz. 6.52 (czasu lokalnego), aby dotrzeć do Przemyśla na godz. 15.05. Za zestawienie i obsługę składu odpowiada strona ukraińska. Pociąg będzie obsługiwany przez szybki, elektryczny zespól trakcyjny Hyundai Rotem. Dodatkowo od 3 września w relacji powrotnej skład będzie skomunikowany z pociągiem TLK Banach relacji Przemyśl-Kraków.

Za przejazd na trasie Przemyśl – Kijów w wagonach drugiej klasy zapłacimy 14,90 euro, z Przemyśla do Lwowa – 5,10 euro, do Tarnopola – 7,80 euro, do Chmielnicki – 9,70 euro, a do Winnicy – 11,30 euro.

