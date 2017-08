Kolejni nielegalni imigranci na zielonej granicy

MUCZNE, WOŁOSATE. Chcieli dotrzeć do Europy Zachodniej.

Od początku roku strażnicy z Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali już 73 nielegalnych imigrantów na zielonej granicy. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że Polska była dla nich atrakcyjnym miejscem pobytu. Nasz kraj jest traktowany na ogół jako tranzytowy, a imigranci docelowo zmierzają na zachód Europy.

Ostatnio w okolicach Wołosatego strażnicy z Ustrzyk Górnych zatrzymali czwórkę obywateli Pakistanu, trzech mężczyzn (od 21 do 22 lat) i 25-letnią kobietę. Wszyscy przekroczyli naszą zieloną granicę z Ukrainą, żadne nie miało dokumentów. Funkcjonariuszom wyznali, że wybierali się na zachód Europy, każde do innego kraju Austrii, Belgii, Hiszpanii i Włoch.

Z kolei w Mucznem w ręce strażników ze Stuposian wpadło pięciu obywateli Tadżykistanu. – Trzech z nich, mężczyźni w wieku od 27 do 36 lat, nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski – informuje chor. sztab. Anna Michalska z BiOSG. – Dwóch pozostałych w wieku 45 i 33 lata to organizatorzy tego przekroczenia, którzy zostali zatrzymani, kiedy w samochodzie czekali na nielegalnych imigrantów – dodaje. Wszystko wskazuje na to, że organizatorzy mieli ich wywieźć w głąb Polski, skąd dalej cudzoziemcy mogliby kontynuować swoją podróż na zachód Europy. – Organizatorzy przebywali w naszym kraju legalnie, jeden z nich posiadał kartę pobytu wydaną w Polsce, a drugi aktualnie ubiega się w Polsce o status uchodźcy – zdradza chor. sztab. Michalska.

Zarówno nielegalni imigranci z Pakistanu, jak i ci z Tadżykistanu zostali w ramach readmisji przekazani na Ukrainę. Natomiast legalnie u nas przebywający Tadżykowie, którzy byli organizatorami przerzutu swoich rodaków odpowiedzą za organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Monika Kamińska