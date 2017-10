Kolejny deptak do przebudowy

RZESZÓW. Jeszcze nie skończył się oficjalnie odbiór ul. 3 Maja, a już…

Ponad 2 mln 714 tys. zł radni zarezerwowali w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa na 2018 rok na przebudowę ul. Kościuszki. Miasto chce, żeby deptak został wyremontowany na wzór ul. 3 Maja. Nie zgadzają się z tym radni opozycji, którzy zgłaszają szereg zastrzeżeń co do wykonania tej drogi.

- Chciałem zapytać, kiedy będzie ostateczny odbiór ul. 3 Maja? Jeszcze wczoraj pracowały tam ekipy i cały czas coś robią – mówił Marcin Fijołek, przewodniczący Klubu Radnych PiS do prezydenta.

Główny deptak Rzeszowa został wyremontowany, ale prace wciąż się nie zakończyły. Chociaż oficjalnie ul. 3 Maja została otwarta w lecie tego roku, to nadal inwestycja nie została odebrana. Radni opozycji wskazywali, że mieszkańcy nie są zadowoleni z efektów pracy wykonawcy. Nadal można znaleźć płyty kamienne, które są popękane, wyszczerbione lub krzywe. To jednak miejskich urzędników nie zniechęca i już planują przebudowę kolejnego deptaka – ul. Kościuszki. Zdaniem prezydenta, deptak ludziom się podoba i prace będą kontynuowane na ulice Kościuszki i Grunwaldzką.

Na remont drogi od skrzyżowania z ul. 3 Maja do Rynku ratusz zarezerwował ponad 2 mln 714 tys. zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ma gotowy projekt przebudowy wszystkich trzech ulic: ul. 3 Maja, ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzkiej. Przypomnijmy, że przebudowa ul. 3 Maja to koszt ponad 7 mln zł. Ile będzie kosztowała przebudowa ul. Kościuszki? To ma rozstrzygnąć przetarg.

Ten zostanie ogłoszony najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku. Wyremontowany na zostać odcinek o długości ok. 140 metrów. Podobnie jak na ul. 3 Maja zmieni się nawierzchnia. Kostkę zastąpią granitowe płyty.

Blanka Szlachcińska