Komunikacyjny galimatias

STALOWA WOLA. Tego się można było spodziewać. W poniedziałek ruszyła długo zapowiadana przebudowa ul. Poniatowskiego.

To jedna z dłuższych arterii w mieście, którą akuratnie zarządza powiat. Inwestycja ruszyła dzięki swoistej samorządowej symbiozie. Na roboty warte ok. 10 mln zł miasto dorzuciło powiatowi 3,5 miliona. Podobna kwota przyszła z rządu i Strabag mógł wejść na teren budowy. Nie wchodził z zaskoczenia, ale i tak kierowcy głupieli, gdyż nie jest tajemnicą, że większość jeździ „na pamięć”. A tu całkiem inna organizacja ruchu, słupki, szlabany i pełno nowych znaków. Korki były w całym mieście. Będą i później, bo przebudowa jest prowadzona odcinkami, a to znaczy, że co jakiś czas, aż do listopada tego roku, będzie zmieniany ruch w innych rejonach ul. Poniatowskiego. Ale za to jaka będzie po zakończeniu inwestycji. Ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy, nowy asfalt, nowe ledowe oświetlenie i dwa nowe ronda, czyli tak, jak jest u innych od dawna.

jam