Kończy się drugi etap rozbudowy ul. Jana Pawła II

RZESZÓW. Droga powinna być gotowa do końca miesiąca.

Powoli kończą się prace przy drugim etapie rozbudowy ul. Jana Pawła II na osiedlu Budziwój. Chodzi o 845-metrowy odcinek od ul. Ustronnej do św. Antoniego, którym codziennie jeżdżą tysiące kierowców. Koniec realizacji jest przewidziany jeszcze w tym roku, a w przyszłym ruszą prace nad ostatnim już etapem ul. Jana Pawła II, aż do skrzyżowania z ul. Budziwojską.

- Mamy ostatnie prace na chodnikach. Zostaną jeszcze zamontowane lampy oświetleniowe. Wszystkie instalacje podziemne, przekładki, wodociągi, kanalizacja deszczowa, zostały wykonane. Została do położenia jeszcze tylko kostka. Myślę, że do końca miesiąca temat będzie tutaj skończony – mówi Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Miasta Rzeszowa. – Ostatni odcinek do ul. Budziwojskiej jest w ostatniej fazie projektowania i myślę, że będzie w kolejnym etapie realizowany w tym przekroju drogowym, jak cała ulica. Do zrealizowania zostało jeszcze 1700 m – dodaje.

Na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Budziwojskiej powstanie prawoskręt. – W związku z tym konieczne będzie przesunięcie pomnika Grunwaldu. Zostanie on przeniesiony w głąb posesji, przy której stoi – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Cała ul. Jana Pawła II będzie miała jezdnię asfaltową szerokości 6 m, zatoki autobusowe, po jednej stronie chodnik, po drugiej ścieżkę rowerową wykonana z czerwonego asfaltu. Chodzi o to, żeby oddzielić ruch rowerowy od samochodowego, żeby było bezpieczniej. Ulica wzbogaciła się przede wszystkim o kanalizację deszczową. Krawężniki w zatokach autobusowych są wyższe niż typowe. Jeśli autobus niskopodłogowy podjeżdża, to niepełnosprawny na wózku wsiada do autobusu na tym samym poziomie. Wcześniej droga była wąska, z rowami po bokach, bez chodników, a rowerzyści poruszali się jezdnią, co stanowiło niebezpieczeństwo dla ruchu.

Blanka Szlachcińska