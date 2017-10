Konferencja eLearning Journeys po raz drugi w Rzeszowie

Eksperci z różnych stron świata o nowoczesnej edukacji.

W dniach 17-19 października do Jasionki k. Rzeszowa przyjedzie kilkudziesięciu prelegentów z różnych stron świata, by wziąć udział w międzynarodowej konferencji eLearning Journeys. Wśród nich są m.in. profesorowie amerykańskich uczelni oraz specjaliści z korporacji takich jak Apple czy Intel; będzie też Santeri Koivisto, twórca Minecraft Edu – platformy edukacyjnej, opartej o jedną z najpopularniejszych gier na świecie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Pierwsza edycja konferencji, jaka miała miejsce w październiku 2016 roku, okazała się sporym sukcesem. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu cenionych specjalistów, którzy prezentowali najnowsze sposoby edukowania i podkreślali siłę eLearningu. Dynamicznie rozwijająca się branża, zadecydowała o cykliczności tego wydarzenia.

- Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń eLearningowych nie tylko w Polsce, ale całej Europie, które porusza kwestie dotyczące zastosowania eLearningu w wielu branżach i obszarach. Pierwsza edycja konferencji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników, zaś prelegenci byli pod wielkim wrażeniem Podkarpacia i nowoczesnego miasta, jakim jest Rzeszów – mówi Myron Cizdyn, pomysłodawca i organizator eLearning Journeys.

Przedstawiciele Intel, Apple i Minecraft Edu w Jasionce

Pierwszy dzień konferencji „School Journeys” (17 października) odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy ul. Warzywnej 1a, budynek G.4. Poświęcony będzie warsztatom edukacyjnym, adresowanym do nauczycieli, dyrektorów i tych, którzy w swojej pracy pełnią rolę nauczycieli i liderów. Warsztaty, pozwolą im lepiej zrozumieć specyfikę obecnych czasów i wyzwań stojących przed współczesnymi szkołami i poznać ciekawe metody angażujące uczniów. Warsztaty poprowadzą cenieni specjaliści: Tereza Borecka, wybitna edukatorka, która pracowała dla Apple, Eileen Lento, Globalny Dyrektor Marketingu w firmie Intel, dr filozofii na Northwestern University, Cathie Norris, profesor University of North Texas.

WARSZTATY I PRELEGENCI

„Summit Day”, drugi dzień konferencji (18 października), odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce i będzie koncentrował się na eLearningu w edukacji, biznesie i medycynie oraz wyzwaniach i możliwościach XXI wieku. Tego dnia wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy szacują, że weźmie w nim udział kilkaset osób, reprezentujących szkoły, uczelnie wyższe, firmy i branżę medyczną. Tego dnia, będzie można zobaczyć i posłuchać wykładów takich osobistości jak: Santeri Koivisto, twórcy Minecraft Edu - platformy edukacyjnej, opartej o jedną z najpopularniejszych gier na świecie, czy dr. Asifa Qasima, kardiologa i twórcy międzynarodowej platformy edukacyjnej dla lekarzy.

Trzeci dzień konferencji pn. Medycyna i Biznes (19 października), odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, przy ul. Pigonia 1, budynek A0 ,,jajko”. Adresowany jest przede wszystkim do lekarzy i osób zarządzających placówkami medycznymi. Prelegenci opowiedzą i pokażą, jak edukacja, może przygotować pacjenta na niespodziewane choroby, zapobiec poważnym powikłaniom i przygotować na zmianę trybu życia np. po przebytym zawale.

Budowanie i rozwój biznesu w oparciu o wartości

Podczas konferencji eLearning Journeys odbędzie się także warsztat pn. „Verify your business model”, przeznaczony dla start-upów i osób, które mają nowatorski pomysł na biznes. Biznesplany zweryfikują międzynarodowi eksperci od inwestowania i rozwoju firm: Alan Greenberg, Santeri Koivisto, Eileen Lento, Michael Jay, Artur Dyro. Warsztat będzie połączony z sesją networkingową, umożliwiającą nawiązanie wartościowych kontaktów.

Organizatorami wydarzenia są: Myron Cizdyn z The BLPS Group, dr Rafał Sztembis, kardiolog prowadzący portal edukacyjny dla osób po przebytym zawale oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.