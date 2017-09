Kongres zdrowia i urody „Piekna Na Co Dzień”

‚Piękna na co dzień’ to pierwsza na Podkarpaciu branżowa konferencja skupiona na tematyce zdrowia, urody i dobrego stylu. Podejmujemy wyzwanie stworzenia forum będącego połączeniem praktycznych pokazów z bogatym programem merytorycznym.

Wydarzenie dedykowane jest kobietom interesującym się modą i urodą, dbającym o estetyczny wygląd oraz idealny makijaż.

28 września 2017 roku zapraszamy na spotkanie z ekspertami z dziedziny medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, fryzjerstwa, wizażu oraz mody. Konferencji towarzyszyć będą pokazy, mini targi, konsultacje ze specjalistami, dyskusje tematyczne, kącik urody.

Wśród uczestników konferencji rozlosowane zostaną upominki: Profesjonalna analiza kolorystyczna w systemie 12 typów urody – wartość 250 PLN. Indywidualna, dwugodzinna lekcja makijażu – wartość 170 PLN. Zabieg infuzji tlenowej na włosy – wartość 200 PLN. Profesjonalna sesja fotograficzna – wartość 250 PLN.

PROGRAM:

18:00-18:10 Przywitanie gości, rozpoczęcie konferencji ‚Piękna na co dzień’

18:10-19:00 Medycyna estetyczna oraz kosmetologia bez tajemnic

poprowadzą: dr n. med. Dalia Chrzanowska, mgr Paula Foryś, mgr Elżbieta Antosiewicz

1. Dermatologia i medycyna estetyczna – co wybrać?

2. Kosmetologia – szybki zabieg & szybki efekt

3. Pielęgnacja twarzy i ciała dzień/noc

19:10-19:30 Trzy kroki do pięknych włosów każdego dnia

poprowadzi: stylista Paweł Żelazo

1. Eko pielęgnacja włosów – w jaki sposób pielęgnować włosy aby codzienna stylizacja nie sprawiała kłopotu.

2. Sposób na włosy – najłatwiejsze oraz szybkie metody codziennej stylizacji włosów.

3. Detergent SLS w szamponach – dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na skład oraz czego unikać.

19:30-19:45 Przerwa – w trakcie przerwy dostępny będzie bufet kawowy Hilton Garden Inn oferujący napoje (odpłatnie).

19:45-20:15 Lekcja makijażu dziennego

poprowadzi: wizażystka Marta Kwolek

1. Pokaz makijażu dziennego przy użyciu ekologicznych kosmetyków marki CouleurCaramel

2. Omówieniem poszczególnych jego etapów oraz używanych kosmetyków

20:15-20:45 Stylowa na co dzień

poprowadzi: stylistka wizerunku Sofi Socha

1.Prawniczka, urzędniczka, projektantka – stylowy wizerunek w każdym zawodzie.

2. Modowe grzechy pracujących kobiet – jak uniknąć stylizacyjnych pułapek?

3. Szafa do pracy – jak zbudować spójną i modną garderobę?

20:45-21:00 Podsumowanie – zakończenie konferencji ‚Piękna na co dzień’

PRELEGENCI:

Dalia Chrzanowska dr n. med., specjalista dermatolog absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej. Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie, w SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz prowadzi własną praktykę lekarską.

Paula Foryś - absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne na specjalnościach: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, kosmetologia, promocja i edukacja zdrowotna WSIiZ. Doświadczony kosmetolog, stylista paznokci, kolorysta, podolog. Ponadto nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów kosmetologicznych.

Elżbieta Antosiewicz - dyplomowany fizjoterapeuta oraz technik usług kosmetycznych. Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny, posiada specjalizację z odnowy biologicznej. Instruktor Nordic Walking orazINWA NationalCoach/trener. Wykładowca w Rzeszowskiej Akademii Zdrowia, prowadzi regularne zajęcia i szkolenia instruktorskie. Prowadzi własną praktykę z zakresu usług pielęgnacji twarzy i ciała.

Paweł Żelazo – stylista oraz założyciel marki Paul Ferro. Od 10 lat rozwija się zawodowo uczestnicząc w warsztatach pod okiem instruktorów marki Kemon. Inspiruje go klasyka londyńskiej marki Vidal Sassoon. W codziennej pracy zajmuje się wizerunkiem ludzi, a konkretnie wszystkim co związane jest z włosami. Celebruje konwencjonalne formy strzyżeń oraz naturalne kolory, które indywidualnie personalizuje do typu urody klientek.

Marta Kwolek - wizażystka, zawodowe szlify zdobywała w Warszawie, tam też pracowała przy wielu sesjach zdjęciowych. Prowadzi studio makijażu, specjalizując się w makijażach ślubnych, współpracuje również z ogólnopolskimi magazynami branżowymi. Jest współautorką fotograficznej wystawy „BEAUTY”, przy której pracowała jako wizażystka i stylistka. Fantazyjne nakrycia głowy, które tworzy z pasji i dla relaksu, zostały docenione przez międzynarodowe jury, które przyznało jej II miejsce w konkursie Carpatian Art of Fashion

Sofii Socha – stylista i kreator wizerunku, autorka książek, dziennikarka modowa. Ukończyła z wyróżnieniem krakowską Artystyczną Alternatywę, na kierunku stylizacja i kreowanie wizerunku. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach związanych ze stylizacją, kreowaniem wizerunku, projektowaniem mody, wizażem oraz visual merchandisingiem (w tym na prestiżowych London College of Fashion oraz Central Saint Martins). Obecnie zajmuje się głównie stylizacją personalną i stylizacją sesji zdjęciowych.

ZAPRASZAJĄ: Paul Ferro Salon & Academy, Marta Kwolek Make up artist, SOFI SOCHA Stylista i Kreator Wizerunku

WSTĘP WOLNY

28 wrzesień 2017, Rzeszów, Hotel Hilton Garden Inn