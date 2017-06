Koniec opłat roamingowych w Unii Europejskiej

KRAJ. Zniesienie opłat roamingowych to prawdziwy europejski sukces – napisali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele instytucji unijnych.

Od czwartku, 15 czerwca, na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu i Norwegii zaczęła obowiązywać reguła „Roam Like At Home”. Zakłada ona, że użytkownicy telefonów komórkowych podróżujący służbowo lub turystycznie po Unii Europejskiej będą płacili za prowadzenie rozmów głosowych, wysyłanie SMS-ów i korzystanie z danych internetowych tyle samo, ile płacą u siebie – w kraju u operatora swojej sieci, bez dodatkowych opłat ponoszonych dotychczas za granicą. Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni działający na polskim rynku dostosowali już stawki do wymogów Brukseli.