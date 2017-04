Koniec smogów o zapachu drewna?

MIELEC. Firma Kronospan ze zgodą na rozbudowę i modernizację swego zakładu.

Urząd Miasta wydał decyzję środowiskową na rozbudowę i modernizację fabryki Kronospan, produkującej m.in. płyty meblowe, panele drewnopochodne i kleje. Prace mają zminimalizować ilość emitowanych przez zakład zanieczyszczeń i pyłów. To ważne wydarzenie – szczególnie dla mielczan, którzy obwiniają firmę za zatrute powietrze.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej firma Kronospan złożyła w magistracie w czerwcu ub.r. Władze miasta, pomimo nacisków ze strony zakładu, procedurę realizowały jednak bardzo powoli. Wnioskodawcy w pewnym momencie puściły nerwy i w liście otwartym sugerował, że za zanieczyszczenia powietrza odpowiada… Urząd Miasta.

„Nie opóźnialiśmy tej decyzji”

- Podjęliśmy się szybkiej modernizacji zakładu – pisał przedstawiciel Kronospanu. – Od początku jednak borykamy się z wydłużaniem procedur administracyjnych, odsuwających w czasie instalację urządzeń ochrony powietrza, na którą tak bardzo czekają mieszkańcy. Odnosimy wrażenie, że włodarzowi naszego miasta na tym nie zależy – dodał.

Pismo to, co prawda wywołało oburzenie w magistracie, ale nie miało wpływu na termin wydania decyzji środowiskowej. Nastąpił on dopiero teraz. Dlaczego tak późno?

Nasze działania muszą być prowadzone w zgodzie zgodnie z prawem i w być interesie mieszkańców – tłumaczy prezydent Daniel Kozdęba. – Zarzut jakoby miasto opóźniało wydanie decyzji środowiskowej jest nieprawdziwy. To kompletna bzdura. Dziwię się, że przedstawiciele tak poważnej firmy opowiadają tak niedorzeczne historie – oburza się.

Ekolodzy protestują

Prace w Kronospanie dotyczyć mają m.in. modernizacji suszarni drewna. Wymieniony ma zostać system w obrębie emitora E5, na którym ma pojawić się elektrofiltr. Decyzja środowiskowa zawiera też wymóg monitoringu stałego najbardziej kopcącego komina, czyli wspomnianego E-5. Dokument określa również ilość badań na emitorach oraz zasady i ilość pomiarów hałasu na terenie zakładu. Wydaje się więc, że zmierza to w dobrym kierunku.

Tymczasem decyzję… oprotestowała jedna z ekologicznych fundacji. Lucjan Niziołek z Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w magistracie tłumacz, że prawo zabrania odstąpienia przez urząd od wydania zgody, jeśli firma spełnia określone wymogi.

Decyzja środowiskowa to dopiero początek drogi do rozbudowy i modernizacji zakładu. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokument ten załatwia jednak Agencja Rozwoju Przemysłu, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną w Mielcu.

Paweł Galek