Konne zaprzęgi rywalizowały w slalomie (ZDJĘCIA)

FURMANY. 15 sierpnia w Furmanach w powiecie tarnobrzeskim odbył się II Zlot Furmanek. Atrakcją wydarzenia był slalom zaprzęgów, parada lasowiackich wozów i przejażdżki retro wozami.

Wydarzenie zorganizowano w Furmanach po raz drugi i zgromadziło nie tylko więcej zaprzęgów, ale i dużo większą publiczność, choć termin imprezy zbiegł się z organizowanymi w regionie w wielu miejscach dożynkami.

Prawie dwa razy większa od zeszłorocznej frekwencja uczestników zlotu, wskazuje na to, że furmanek i bryczek w powiecie tarnobrzeskim nie brakuje i potrzeba tylko wywołać do przysłowiowej tablicy tych, którzy w stodołach i garażach trzymają retro pojazdy. Co więcej, organizowany cyklicznie zlot staje się inspiracją dla tych, którzy mając stare wozy, mają teraz powód, aby o nie na nowo zadbać i zaprezentować szerszej publiczności.

Organizatorzy zlotu zadbali o to, aby zarówno właściciele zaprzęgów, jak i publiczność dobrze się bawili. Odbył się więc slalom zaprzęgów, w którym drugi z woźniców trzymał wiadro wody i miał za zadanie dowieźć je bez utraty kropli na metę, były także inne konkurencje zręcznościowe – bieg z łyżką z jajkiem oraz rzut podkową na odległość.

Zwycięzcą rywalizacji zostali Stanisław Duma i Lucjan Myszka z Sokolnik, na drugim miejscu uplasowali się Zbigniew Bieniek i Marek Loch ze Skowierzyna, a na trzecim Tadeusz Woźniak i Stanisław Prarat z Wrzaw. Zarówno zdobywcy miejsc medalowych, jak i pozostali uczestnicy zabawy otrzymali nagrody rzeczowe.

mrok