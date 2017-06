Kontrowersje wokół przebudowy dróg na strefie

MIELEC. Rozpoczęto remont dwóch strategicznych arterii dla komunikacji między miastem a Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Jedną z nich jest aleja Kwiatkowskiego, gdzie modernizacja dotknie odcinek między ul. Przemysłową a rondem z ul. Partyzantów. Drugim traktem jest ul. Wojska Polskiego, gdzie przebudowane zostanie główne rondo i zmodernizowana droga od skrzyżowania przed firmą Kronospan w kierunku Mościsk. Powstanie też ścieżka rowerowa.

Pewne kontrowersje wywołuje rozpisanie drugiego przetargu na oba zadania. Z jednej strony starosta Zbigniew Tymuła podkreśla, że dzięki temu zaoszczędzono ok. 1,3 mln zł. Z drugiej jednak opozycja alarmuje, że oszczędności te wynikają z faktu zmniejszenia zakresu prac związanych m.in. z infrastrukturą podziemną, co w przyszłości może odbić się czkawką.

Przy tak dużej inwestycji, z wymianą podbudowy dróg, ważne jest, żeby zrobić to na tyle kompleksowo, aby za kilka lat nie doszło do takich sytuacji, że któraś z instalacji ulegnie awarii i trzeba będzie to wszystko rozkopywać – dmucha na zimne radny powiatowy, Michał Deptuła. Starosta uspakaja i zapewnia, że wszystko zostanie dopilnowane.

pg