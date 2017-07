Kontrowersyjny pomysł emerytur małżeńskich

PODKARPACIE. Rząd szykuje nam wspólne świadczenie: obok emerytury powszechnej – małżeńską.

Emerytura ma być wspólnym świadczeniem i zabezpieczać na starość oboje małżonków. Projekt przewiduje, że aby ją otrzymać, zarówno mąż, jak i żona muszą osiągnąć wiek emerytalny. Żeby je obliczyć, zsumuje się zgromadzone oszczędności męża i żony. Potem kwotę podzieli na 240 rat, wyznaczając wysokość świadczenia, które będzie wypłacane przez kolejnych 20 lat. Jeśli umrze jedno z nich, emerytura małżeńska nadal będzie wypłacana drugiemu. Można będzie też wybrać wersję: dłużej, dożywotnio, ale po mniej. Warunek? Musimy się zgodzić na wyższe potrącenia z pensji.

Chodzi oczywiście o plany utworzenia powszechnego systemu dobrowolnych, III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych – tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), z których pierwsze mają zostać utworzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Bazować mają na partycypacji składki pracownika i składki pracodawcy. W ramach PPK pracownik może zadeklarować składkę (podstawową i dodatkową) stanowiącą od 2 do 4 proc. wynagrodzenia, która podlega zwolnieniu z obowiązkowej składki emerytalnej. Pracodawca może zadeklarować składkę (podstawową i dodatkową) od 2 do 3 proc. wynagrodzenia pracownika, która podlega zwolnieniu ze składek na ZUS. W ramach polityki zachęt, każdy pracownik przystępujący do programu ma otrzymać opłatę powitalną w kwocie 250 złotych, zaś składki pracodawcy będą wliczane do kosztu uzyskania przychodu.

Według ustawy o PPK, małżonkowie będą mogli zacząć pobierać świadczenie, gdy mąż ukończy 65 lat. Dziś w tablicach średniego dalszego trwania życia GUS prognozuje, że osoba, która ma 65 lat, będzie średnio żyć jeszcze 219 miesięcy, czyli nieco powyżej 18 lat. W projekcie przyjęto więc rozwiązanie 240 rat, czyli 20 lat wypłaty świadczenia. Emerytura z PPK, w zależności od wybranej wersji składki może, według założeń, podwyższyć emeryturę z ZUS od kilkunastu do kilkudziesięciu proc., czyli może być sporym uzupełnieniem świadczenia.

Ustawa o PPK dopuszcza także możliwość wykupienia dożywotniego świadczenia za zgromadzone środki oczywiście w zamian za odpowiednio niższe świadczenie. Ustawa nie opisuje tego typu rozwiązania, ma je dopiero przygotować rynek ubezpieczeniowy. Zachętą to odkładania na emeryturę małżeńską ma być fakt, że zgromadzone środki, w razie śmierci właścicieli konta mogą być dziedziczone przez spadkobierców.

Anna Moraniec

ZDANIEM EKSPERTA

dr Jacek Rodzinka, dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytut Analiz Finansowych WSiZ w Rzeszowie:

- Pracownicze Plany Kapitałowe to kolejna po PPE, IKE i IKZE próba reanimacji III filara systemu ubezpieczeń emerytalnych. Pierwsze trzy formy nie zyskały popularności. Na około 17 mln osób, które są w nowym systemie emerytalnym, tylko niecałe 400 tys. jest członkami PPE, niecały milion posiada IKE, zaś IKZE zdecydowało się wykupić około 650 tys. osób. Bez oszczędzania w III filarze przyszła emerytura będzie bardzo niska. Szczególnie niskie świadczenie grozi kobietom, które mniej czasu spędzają na rynku pracy, a zdecydowanie dłużej pobierają świadczenia z uwagi na wcześniejszy wiek emerytalny oraz dłuższą liczbę lat życia (8 lat dłużej żyją niż mężczyźni). Emerytura małżeńska ma za zadanie obniżyć świadczenie mężowi, ale podwyższyć żonie, co w konsekwencji, gdyby mąż odszedł z tego świata szybciej niż żona, pozwoli tej drugiej osobie żyć przez okres maksymalnie 20 lat od przejścia na emeryturę męża w bardziej komfortowych finansowo warunkach.

To czy PPK będą popularne wśród Polaków zależeć będzie od korzyści, zwłaszcza podatkowych, które one będą dawać. Nie od dziś wiadomo, że III filar nie zyskał na popularności z uwagi na zbyt małe zachęty finansowe, jakie można uzyskać z ich posiadania, plus wprowadzone zbyt niskie limity wpłat dla jednej osoby.

KOMENTARZ

Paweł Budrewicz, z Centrum Adama Smitha:

- Pomysł by dodatkowo odkładać na przyszłą emeryturę (czy to będzie małżeńska czy inna to nie jest ważne) może zadziałać na korzyść naszych oszczędności. Pod warunkiem, że system będzie oparty na całkowitej, jak najdalej posuniętej dobrowolności, a nie przymusie. Oczywiście decydując się na odkładanie pieniędzy, które przez kogoś będą inwestowane, podejmujemy pewne ryzyko. Ważne jest jednak, by były to pieniądze realne, a nie wirtualne tak jak w ZUS. Problem jednak w tym, że pracodawca będzie musiał wydać na pracownika jeszcze więcej pieniędzy, bo kolejna składka zwiększy mu obciążenie po jego stronie, które i tak jest wysokie. Żeby to sobie zrekompensować ujmie więc pracownikowi, albo odbije je sobie w inny sposób.