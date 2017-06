Kornele Wicemistrzem Europy Jazz Dance Formacji 2017

Zaszczytny tytuł Wicemistrza Europy IDO Jazz Dance 2017 w kategorii Formacji przywiozły tanecznym krokiem rzeszowskie Kornele.

Mistrzostwa odbyły się w przepięknej Czeskiej Pradze w dniach 5-8 czerwiec 2017, brało udział ponad 20 krajów z całej Europy, ponad 1200 tancerzy.

- Słowa uznania od sędziów, doping publiczności niosły na skrzydłach i mobilizują do dalszej pracy – mówi Magdalena Mucha, kierownik i choreograf zespołu. – Tym cenniejsze jest to osiągniecie, gdyż zespół kilka dni wcześniej wrócił z Mistrzostw Polski IDO w kategorii Show Dance z Białobrzegów z 6 medalami – w tym tytułem Mistrza Polski Show Dance Formacji i 3 tytułami Wicemistrzów Polski Show Dance.

Zespół otrzymał nominacje na Mistrzostwa Europy (st. Petersburg) oraz Mistrzostwa Świata (Riesa, Niemcy), które odbędą się w październiku i listopadzie oraz na Mistrzostwa Świata Jazz Dance w Rawie Mazowieckiej (grudzień).

To nie koniec wojaży zespołu Kornele działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie. Teraz wybierają się na Ogólnopolskie Spotkania Taneczne. Dostały również zaproszenie na Finał European Best dance Group do Pragi, gdzie będą walczyć z najlepszymi zespołami z Europie.