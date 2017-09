Korupcja w hucie wyssana z SMS-a

STALOWA WOLA. Nigdy nie wysyłaj prywatnych wiadomości ze służbowego telefonu. Czym to może grozić, przekonał się były rzecznik naszej największej zbrojowni.

Prokurator postawił zarzut o charakterze korupcyjnym byłemu rzecznikowi prasowemu Huty Stalowa Wola. Z uwagi na dobro śledztwa, a można się domyślać, że i na to, iż sprawa dotyczy zakładu zbrojeniowego, prokuratura nie chce ujawnić nawet dokładnej treści postawionego zarzutu. – Prędzej spodziewałbym się zarzutu przygotowywania ludobójstwa – kpi były rzecznik, ale dodaje, że „śmiechu nie ma”.

Prokurator prowadzący śledztwo postawił oskarżonemu zarzut z art. 230 par. 1. Brzmi on: „Kto powołuje się na wpływy w instytucji państwowej (…) albo wywołuje przekonanie u innej osoby o istnieniu takich wpływów (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8″. To najczęściej stosowany przez prokuratorów artykuł kodeksu karnego w aferach korupcyjnych. O jaką tu jednak może chodzić aferę?

Po rzeczniku został zaplombowany pokój

Z wyjaśnień prok. Andrzeja Dubiela, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu dowiadujemy się, że śledztwo „w sprawie” zostało wszczęte 28 lutego tego roku. Podstawą było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez HSW. – Od 4 września br. przedmiotowe postępowanie toczy się przeciwko Bartoszowi K., któremu został przedstawiony zarzut dotyczący pośrednictwa płatnej protekcji – kontynuuje prok. Dubiel. – Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Jerzy Mielniczuk