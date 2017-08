Kosztowane 20 minut. Przez spóźnienie Autosan stracił 30 milionów!

Niedbalstwo czy celowe działanie? Trudno uwierzyć, że władze państwowej spółki mogły popełnić tak kuriozalny błąd.

Sytuacja jest tak kuriozalna, że aż trudno w nią uwierzyć. Autosanowi przeszedł koło nosa kontrakt na autobusy dla wojska wart 30 milionów złotych. Spółka za późno złożyła ofertę w przetargu, przez co nie mogła rywalizować o pieniądze, które pozwoliłyby jej stanąć na nogi. Oferta sanockiej fabryki autobusów wpłynęła… 20 minut po terminie.

Mowa o przetargu na dostarczenie 26 autobusów pasażerskich dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie. Chrapkę na wielomilionowy kontrakt miały dwie firmy: niemiecki MAN i polski Autosan. Producent z Sanoka był faworytem w przetargu, ponieważ jego oferta była o kilka milionów niższa niż MAN-a. Problem w tym, że oferta sanockiej fabryki autobusów wpłynęła 20 minut po terminie i nie była w ogóle brana pod uwagę. Co więcej, władze spółki w żaden sposób nie walczyły o dopuszczenie fabryki do przetargu. – Nie skorzystały też z prawa do odwołania – powiedział Super Nowościom Arkadiusz Miksa, rzecznik prasowy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Rembertowie.

Lecą głowy

Kulisów bulwersującej sprawy nie ujawnia także Michał Stachura, prezes spółki Autosan. Próbowaliśmy porozmawiać z nim telefonicznie, ale był dla nas nieuchwytny. W wystosowanym do mediów oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Autosanu poinformował jedynie, że pracownik odpowiedzialny za zaistniałą sytuację został zwolniony dyscyplinarnie, a kierownictwo spółki „skierowało zawiadomienie do odpowiednich organów i będzie dochodziło roszczeń finansowych na drodze postępowania cywilnego”.

Martyna Sokołowska