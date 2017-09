Koszty parkowania mogą kolosalnie wzrosnąć

KRAJ, RZESZÓW. Opłaty parkingowe mogą wzrosnąć nawet do 9 zł na godzinę.

Ministerstwo Rozwoju informuje o nowych zasadach opłat za parkowanie. Projektowana nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz innych ustaw przewidują, że opłaty będą uzależnione od pensji minimalnej. Za godzinę parkowania w centrum miasta kierowcy mogą zapłacić ok. 9 zł. Zmiany będą dotyczyły miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, a zatem również Rzeszowa.

Obecnie stawka za godzinę parkowania w Rzeszowie w podstrefie „pomarańczowej” wynosi 1,50 zł. W podstrefie „niebieskiej” 2 zł, a kolejne godziny kolejno: 2.40, 2.80 i 2zł.

Projekt zmian w ustawie wprowadza kategorię strefy płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej. Tzw. strefę śródmiejską będą mogły stworzyć miasta powyżej 100 tys. mieszkańców na swobodnie przez siebie wyznaczonym obszarze.

Cena za pozostawienie auta w centrum wzrośnie maksymalnie do 0,45 proc. pensji minimalnej, a zatem do ok. 9 zł. W strefie poza centrum miasta koszt pierwszej godziny nie będzie mógł przekroczyć 0,15 proc. płacy minimalnej, czyli ok. 3 zł. Wzrosną również koszty mandatów. Najwyższa kara będzie mogła wynieść 10 proc. pensji podstawowej, czyli 200 zł. Jeśli zgodnie z przewidywaniami wzrośnie płaca minimalna, razem z nią mogą zostać podniesione ceny opłat parkingowych oraz kwoty mandatów. Ostateczna decyzja o ewentualnych podwyżkach będzie należała do władz miasta.

Nowelizacja nie zmienia zasad naliczania opłat za kolejne godziny pozostawienia samochodu. Stawka za drugą godzinę parkowania nie może być wyższa od pierwszej o więcej niż 20 proc., podobnie trzecia godzina od drugiej. Natomiast opłata za czwartą i kolejne godziny ma być taka jak za pierwszą.

Wszystko po to, żeby zachęcić kierowców do korzystania z komunikacji miejskiej i poprawić jakość powietrza. Oprócz tego rządzący liczą, że zmniejszy się problem z korkami w centrum miast. Dodatkowe pieniądze trafią do budżetu samorządu i to władze lokalne będą decydować o ich przeznaczeniu.

