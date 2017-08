Kradzież 1,5 mln zł z… samobójstwem w tle

HUSÓW, GM. MARKOWA. Czy do końca roku śledczym uda się rozwikłać tę nietypową kryminalną łamigłówkę?

Najprawdopodobniej do końca tego roku przedłużone zostanie śledztwo dotyczące „zniknięcia” z punktu kasowego w Husowie kwoty blisko 1,5 mln zł. Sprawa jest o tyle nietypowa, że śledczy głowią się nad nią już przeszło 2 lata, a w rozwikłaniu tej zagadki nie pomaga im również fakt, że nie żyje główna podejrzana o kradzież tych pieniędzy – kasjerka banku, która popełniła samobójstwo niedługo po tym, jak sprawa ujrzała światło dzienne i w niewielkim Husowie wybuchł skandal. Kto ukradł pieniądze i na co spożytkował? Czy za tym zuchwałym „przekrętem” rzeczywiście stoi nieżyjąca kasjerka? A może ktoś jeszcze? – Obie te wersje brane są pod uwagę – słyszymy w prokuraturze.

- Będziemy występować z wnioskiem o przedłużenie śledztwa do końca roku – potwierdza prok. Artur Terlecki z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. – W przypadku, gdy śledztwo trwa powyżej roku, tak jak w tej sprawie, taki wniosek kierowany jest do prokuratora nadrzędnego, taka jest procedura. We wniosku będziemy wskazywać na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Będziemy chcieli przesłuchać kolejne osoby, niektóre były już słuchane, ale zostaną ponownie – dodaje.

Katarzyna Szczyrek