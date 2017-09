Kręcą film. Będą utrudnienia w centrum miasta!

RZESZÓW. Mieszkańcy muszą się spodziewać czasowego wstrzymywania ruchu samochodowego i pieszego.

Od 15 do 20 września rzeszowski Rynek zamieni się w plan filmowy. Zagra w filmie „Rock’n’Roll Eddie” w reżyserii Tomasza Szafrańskiego. Mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu.

W piątek (15.09.) zdjęcia będą realizowane na trasie: ul. Bożnicza (od Jana III Sobieskiego), plac Ofiar Getta (park), Mikołaja Kopernika, Mickiewicza, Rynek, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Kościuszki w godzinach 7 – 19. – Dostęp do parkingów może być niemożliwy od godziny 15 dnia poprzedzającego zdjęcia, dodatkowo wyłączony zostanie także fragment parkingu na ul. Kopernika (około 50m od skrzyżowania z Bożniczą). Planowane godziny realizacji zdjęć i wstrzymywania ruchu mogą ulec drobnym zmianom wynikającym z przyczyn technicznych – informuje Katarzyna Pawlak z Biura Prasowego UM Rzeszowa.

W sobotę, 16 września, zdjęcia będą realizowane w przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do Tadeusza Kościuszki w godz. 7 – 13. Później w przestrzeni ulic Przesmyk i Joselewicza do godz. 15. Do godz. 19 zajęta będzie przestrzeń ul. Baldachówka oraz ul. Króla Kazimierza.

W niedzielę, 17 września, zajęta będzie ul. 3 Maja oraz okolice ul. Kościuszki 7 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką) w godz. 7 – 19.

We wtorek, 19 września, zdjęcia będą realizowane w Rynku w godz. 7 – 15. Na Rynku będą wykonywane m.in. przejazdy kaskaderskie furgonetką (samochód grający w filmie). Później do godz. 19 zajęta będzie ul. Gałęzowskiego. Planowane jest wyłączenie z ruchu pieszego i samochodowego całej ul. Gałęzowskiego od godziny 1.00 w nocy (odcinek od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Adama Mickiewicza)

W środę, 20 września zdjęcia będą realizowane w Rynku w godz. 7 – 19. Mieszkańcy muszą się spodziewać czasowego wstrzymywania ruchu samochodowego i pieszego na czas prób i ujęć w miejscu realizacji, na uliczkach prowadzących do danej trasy i samej trasie przejazdu. Mogą wystąpić trudności w korzystaniu z miejsc parkingowych, a niektóre zostaną całkowicie wyłączone.

bsz