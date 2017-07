Kredyt na mieszkanie i jego remont – czy to możliwe?

Coraz więcej ludzi decyduje się na kredyt hipoteczny w celu zakupu swojego wymarzonego mieszkania. Nie zawsze jednak udaje się im znaleźć idealnie wykończone mieszkanie, a co za tym idzie konieczne jest wyłożenie kolejnej kwoty na remont. Czy banki są w stanie nam w tym pomóc?

Warunki podjęcia kredytu hipotecznego z roku na rok są coraz bardziej restrykcyjne, z roku na rok wymagają jeszcze większego wkładu własnego (2016 – 15%, 2017 – 20%), ale banki nadal wyrażają chęć pomocy w finansowaniu remontu mieszkania.

Kredyt hipoteczny i remont – czy to możliwe?

Banki na swoich portalach internetowych często nie umieszczają informacji na ten temat, więc aby uzyskać niezbędne informacje na temat finansowania remontu nowego mieszkania należy udać się do placówki danego banku. Okazuje się, że kredyt hipoteczny może objąć remont mieszkania oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Jak to wygląda finansowanie remontu w ramach kredytu hipotecznego?

Kredytowanie kosztów remontu jest możliwe tylko wtedy, gdy wskaźnik LtV (Loan to Value – zadłużenie/wartość nieruchomości) nie przekroczy granicznego poziomu, który przeważnie oscyluje na poziomie 80% lub 90%.

Bank udzielający nam kredytu hipotecznego sfinansuje koszty materiałów budowlanych oraz niezbędnych prac. W kwestii zakupu sprzętu do domu możliwe jest to tylko przy kupnie elementów stale związanych z budową mieszkania, takich jak na przykład armatura łazienkowa, czy stale zabudowany sprzęt AGD. Banki nie godzą się na finansowanie zakupu elementów, które nie będą stale umieszczone w zabudowie mieszkania i które można z łatwością wynieść w przypadku przeprowadzki. Tak więc jeżeli myślimy, że w ramach kredytu hipotecznego zakupimy gustowne lampki do salonu, albo wymarzony telewizor do pokoju to jesteśmy w błędzie.

Jakie warunki stawia bank?

Każdy bank stawia inne wymagania, i są one mniejsze lub większe. Poniżej przedstawimy listę 5 przykładowych banków, które finansują remont mieszkania oraz ich wymogi.

Kredyt hipoteczny w Total Money – porównanie ofert w poszczególnych bankach

1. PKO Bank Polski

Wskaźnik LtV nieprzekraczający 90%

Wymagany kosztorys dołączony do wniosku o kredyt

Po zakończeniu prac bank dokonuje inspekcji nieruchomości

2. BZ WBK

Po uwzględnieniu kosztów remontu/wykończenia wskaźnik LtV nie może przekraczać 90%

Klient musi zgodzić się na inspekcję nieruchomości

3. ING Bank Śląski

Po uwzględnieniu kosztów remontu/wykończenia wskaźnik LtV nie może przekraczać 80%

Bank może sfinansować sprzęt wbudowany, np. AGD

Klient musi wykonać fotograficzną dokumentację efektów remontu

4. Raiffeisen Polbank

Bank może sfinansować sprzęt wbudowany

Klient musi potwierdzić wykonanie prac dokumentacją fotograficzną

5. Eurobank

Kosztorys remontu musi zostać zaakceptowany przez bank

Udokumentowanie prac remontowych przez fotoinspekcję wykonuje uprawniony pracownik banku

Podsumowanie

Decydując się na kredyt hipoteczny warto spytać swojego doradcy finansowego, albo pracownika banku czy dany bank wspomaga finansowanie remontu zakupionego mieszkania oraz na jakich warunkach się to odbywa.