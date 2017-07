Książę William i księżna Kate – pierwszy raz nad Wisłą

Na ich punkcie oszalał cały świat, stąd wszędzie gdzie się pojawiają wzbudzają niezwykłe zainteresowanie i sympatię. Nie inaczej było w Polsce, do której książę William (35 l.) i księżna Kate (35 l.) wraz z dwójką swoich pociech przylecieli w poniedziałkowe popołudnie. Najbardziej rozpoznawalna para na świecie odwiedziła Warszawę. We wtorek zwiedzi Gdańsk.

Na czas swojego pobytu w Polsce Kate i William wraz z 4-letnim George’m i 2-letnią Charlotte zatrzymali się w Belwederze. Tam też w poniedziałek o godz. 14 oficjalnie powitał ich na dziedzińcu prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą. Następnie obie pary wzięły udział krótkim spacerze po ogrodach Pałacu Prezydenckiego, po czym udały się na uroczyste śniadanie.

Brytyjska para książęca nie ograniczyła swojego pobytu do wizyt za zamkniętymi drzwiami. Podczas spaceru po Krakowskim Przedmieściu, zetknęli się z ciepłym przyjęciem ze strony tłumnie zgromadzonych Polaków. Chętnych do zobaczenia Księcia i Księżnej Cambridge na żywo nie brakowało. Podobnie jak braw i owacji. Było też na co popatrzeć. Uwagę przyciągała przede wszystkim księżna Kate. Uśmiechnięta małżonka księcia Williama jak zwykle prezentowała się idealnie. Podczas warszawskiej wizyty wystąpiła w białym kremowym kostiumie z domu mody Alexandra McQueena. Uzupełnieniem były szpilki w cielistym kolorze oraz czerwona kopertówka. Elegancko prezentował się również książę William ubrany w ciemny garnitur i czerwony krawat.

Wizyta Williama i Kate nie ma charakteru politycznego. To wizyta szacunku i przyjaźni. Stąd też młodzi arystokraci większość czasu spędzonego w naszym kraju postanowili poświęcić na poznawanie ważnych dla Polski miejsc. Jednym z nich było Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie czekali na nich świadkowie historii, a w wieżowcu Warsaw Spire, spotkali się z przedsiębiorcami.

Dzień pełen wrażeń książęca para zakończyła w Łazienkach Królewskich, gdzie wieczorem rozpoczęło się przyjęcie na 600 osób, wydane przez Ambasadora Wielkiej Brytanii z okazji urodzin królowej Elżbiety II. W Starej Oranżerii książę wygłosił jedyne publiczne wystąpienie w naszym kraju.

Dziś zwiedzą Gdańsk

Dziś William i Kate przebywać będą w Gdańsku, gdzie odwiedzą Gdański Teatr Szekspirowski oraz tutejszą starówkę. Wcześniej udadzą się też do nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Dzień zakończą wizytą w Europejskim Centrum Solidarności. Tu spotkają się z Lechem Wałęsą. Złożą również wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

anja