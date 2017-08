Które aminokwasy warto suplementować? Jakie korzyści dają one sportowcom?

Tak w zasadzie zanim przejdziemy do konkretnych aminokwasów, warto jest się zastanowić nad tym czym one są? Tutaj możemy wskazać na podstawowy ich podział, a mianowicie na:

aminokwasy endogenne,

aminokwasy egzogenne

Pierwsze z nich są wytwarzane przez ludzki organizm, a tym samym nie musimy martwić się o ich dostarczenie. Co do tych drugich, to sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ aminokwasy egzogenne nie mogą być wytwarzane przez ludzki organizm i tym samym musimy je mu dostarczyć wraz z pożywieniem lub w postaci odżywki sportowej. Wszystkie aminokwasy są produktami niezbędnymi do normalnego funkcjonowania każdego ludzkiego organizmu, a zatem nie chodzi wyłącznie o sportowców. Niemniej jednak to w ich kontekście mówi się najczęściej o owych aminokwasach. Dlaczego? Powodem jest to, że stanowią one podstawowy budulec wszystkich białek w organizmie, a zatem również mowa jest o budowaniu masy mięśniowej. Jaką rolę pełnią aminokwasy w ludzkim organizmie? Jeśli mowa jest o sportowcach, to możemy wskazać na:

działanie anaboliczne,

działanie antykataboliczne,

wspieranie układu hormonalnego,

przyspieszanie regeneracji powysiłkowej.

Aminokwasy rozgałęzione

Owe aminokwasy rozgałęzione są jednymi z najważniejszych w procesie budowania masy mięśniowej, jednymi z ważniejszych suplementów w odniesieniu do budowania siły, wytrzymałości, wydolności. Dlatego też w procesie treningowym bardzo wiele osób całkiem słusznie stawia właśnie na te, a nie na inne odżywki. Walina, leucyna oraz izoleucyna to trzy zasadnicze aminokwasy BCAA, aminokwasy rozgałęzione i jak najbardziej można powiedzieć, że są to najlepsze aminokwasy dla człowieka trenującego. Mowa o produkcie działającym bardzo szybko i w silny sposób, a tym samym osiąganie zakładanych rezultatów jest możliwe bardzo szybko.

Aminokwasy białkowe

Ważnym zagadnieniem odnoszącym się właśnie do owych aminokwasów, będzie różnica pomiędzy aminokwasami oraz odżywkami typowo białkowymi. Aminokwasy, które pochodzą z produktów białkowych, zostają wchłonięte przez organizm i dostają się do mięśni człowieka dopiero w momencie, gdy sama odżywka będzie w przewodzie pokarmowym strawiona. Poniekąd można więc mówić o działaniu co nieco opóźnionym. W przypadku, gdy zażyjemy hydrolizaty białkowe, mamy do czynienia ze znacznym przyspieszeniem owych procesów i tym samym wchłonięcie aminokwasów do mięśni następuje niemalże natychmiast.

Aminokwasy rozgałęzione BCAA

Odżywki białkowe, aminokwasy rozgałęzione BCAA, wiele innych suplementów diety zawierających aminokwasy to produkty, które na pewno mogą nam znacząco pomóc uzyskać bardzo dobre rezultaty sportowe, mogą nam pomóc trenować bardziej efektywnie, ale na pewno nikt z nas nie powinien ich traktować jako produktów podstawowych. Wszelkie aminokwasy egzogenne powinny być bowiem dostarczone do ludzkiego organizmu wraz z pożywieniem i tym samym to właśnie sposób naszego odżywiania, ilość produktów będących źródłem aminokwasów egzogennych decyduje o tym, jakie osiągamy rezultaty sportowe czy mamy do czynienia z szybkim wzrostem masy mięśniowej, czy mamy do czynienia z lepszą regeneracją naszego organizmu po treningu. Dostarczenie do naszego organizmu odpowiedniej ilości aminokwasów egzogennych wraz z pożywieniem nie jest niczym trudnym, ponieważ de facto są one obecne w bardzo wielu różnych produktach spożywczych, które mamy na co dzień, które każdy z nas spożywa na co dzień, które po prostu mamy ogólnie łatwodostępne. To zatem od nas samych zależy jak zadbamy o siebie i o swoją tężyznę fizyczną.

Artykuł sponsorowany