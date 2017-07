Kupujesz regularnie franki szwajcarskie? Sprawdź kurs franka w Internecie

Nawet ci, którzy używają dolarów czy euro raz do roku, z okazji zagranicznego urlopu, szukają zazwyczaj jak najlepszej opcji wymiany. Tym bardziej osoby, które regularnie korzystają z obcych walut, np. spłacając kredyt we frankach szwajcarskich, starają się znaleźć korzystny kurs, który nie narazi ich na nadmiar kosztów. Niestety, ceny walut w bankach są obłożone zazwyczaj dość wysoką marżą, która w przypadku kryzysu frankowego dodatkowo zaognia sytuację. Jednak w wyniku ustawy antyspreadowej z 2011 roku kredytobiorcy nie mają obowiązku wymiany środków na spłatę rat wyłącznie w banku – warto zatem przemyśleć inne rozwiązania, jak np. zakup franków w internetowym kantorze.

Wymiana walut online – jak to działa?

Kantory online od 6 lat zdobywają w Polsce coraz większe grono klientów – ta popularność wynika głównie z bardzo niskich spreadów i korzystnych kursów walut, a także z większego bezpieczeństwa niż np. w tradycyjnym kantorze. Aby przeprowadzić transakcję wymiany online, trzeba być posiadaczem konta walutowego (jeżeli spłacamy kredyt bezpośrednio we frankach, takie konto może okazać się niezbędne, ponieważ nie we wszystkich bankach możemy spłacać raty w gotówce). Po rejestracji w wybranym kantorze internetowym możemy zalogować się do swojego panelu i rozpocząć wymianę: podajemy kwotę i walutę, jaką chcemy wymienić, np. kupno 500 CHF. Serwis przelicza podaną kwotę na złotówki – wskazaną sumę w PLN przesyłamy na rachunek e-kantoru. Kiedy otrzymamy informację, że nasz przelew został zaksięgowany, możemy potwierdzić wymianę (przedtem warto się upewnić, czy kurs nie uległ znaczącej zmianie). Następnie otrzymujemy kwotę we frankach na konto walutowe.

Bezpieczeństwo internetowej wymiany walut

Internetowe kantory – oprócz sprzyjających cen walut – charakteryzują się również wysokim poziomem bezpieczeństwa transakcji. Ich działalność jest regulowana przez szereg ustaw (m.in. ustawa o ochronie danych osobowych czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), a operacje finansowe są wykonywane przy użyciu certyfikowanych połączeń. Dobry e-kantor powinien również posiadać licencję KNF (warto to sprawdzić przed zalogowaniem się do danego portalu), która świadczy o tym, że serwis jest prawidłowo zarządzany, a pieniądze użytkowników są wyłączone z masy upadłościowej.

Ile można zaoszczędzić?

Różnica kursów pomiędzy bankiem a internetowym kantorem może wynosić nawet ok. 20-40 groszy, co nawet w przypadku niewielkich kwot ma spore znaczenie. W przypadku pojedynczej wymiany możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, np. wymieniając 600 CHF w banku, zapłacimy 2 539,74 PLN (1 CHF = 4,2329 PLN), a w internetowym kantorze 2 490,48 PLN (1 CHF = 4,1508 PLN) – na wymianie online oszczędzamy zatem 49,26 PLN. W ciągu 1 roku w ten sposób możemy zaoszczędzić kilkaset złotych. Kurs franka, zarówno w internetowym kantorze, jak i w bankach, możemy śledzić na bieżąco na https://internetowykantor.pl/kurs-franka/.