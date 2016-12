Kurator przeciwna powstaniu zespołu szkół

JASŁO. Władze miasta dostały po nosie od kurator oświaty w Rzeszowie.

Nie będzie łączenia szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Jaśle w jeden zespół szkół. W tej sprawie negatywną opinię wydała Małgorzata Rauch, kurator oświaty w Rzeszowie.

Wracamy do sprawy zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w jeden zespół szkół miejskich nr 7 w Jaśle. Temat ten przez blisko kilka tygodni elektryzował lokalną społeczność. Spośród trzech placówek przewidzianych do połączenia dwie wyraziły negatywną opinię w tej kwestii.

Kurator oświaty w Rzeszowie zaopiniowała negatywnie zamiar połączenia w zespół szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum. Przede wszystkim wątpliwości budzi fakt funkcjonowania szkół i przedszkola w budynkach oddalonych od siebie o kilkaset metrów, a to rodzi pytanie, czy administrowanie i zarządzanie zespołem szkolno-przedszkolnym będzie „sprawne”.

- Na dyrektorze zespołu spoczywałyby zadania związane ze sprawami finansowymi, kadrowymi oraz administrowanie dwoma bardzo dużymi szkołami i przedszkolem. Ponadto w projekcie przewidywane jest zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych (z 6 na 4), co dodatkowo pogorszy warunki sprawowania nadzoru pedagogicznego, a to może skutkować obniżeniem wyników nauczania i zwiększeniem problemów wychowawczych - czytamy w opinii Małgorzaty Rauch, kurator oświaty w Rzeszowie.

W 2019 r. planowane jest przeniesienie wszystkich klas podstawowych do budynku gimnazjum. Kurator zaznacza, że wówczas dwukrotnie wzrośnie liczba uczniów w placówce, co wpłynie na zmniejszenie ich bezpieczeństwa. Ponadto nie zgadza się z argumentem, że połączenie placówek wpłynie na łatwiejsze wdrażanie reformy oświaty, która de facto wskazuje różne możliwości przekształcania gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, chociażby w ośmioletnią szkołę podstawową lub ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi.

Władze miasta mogą złożyć zażalenie na opinię kuratora oświaty do minister edukacji. Burmistrz Elwira Musiałowicz-Czech podkreśla, że nie będą się odwoływać. – Opinia kuratora jest wiążąca. Nie mówimy natomiast, że nie będziemy podejmować inny działań. Mamy na to dwa lata. Na chwilę obecną nie komentujemy tej sprawy, opinia niedawno do nas wpłynęła. Teraz musimy się zastanowić i rozważyć jakie daje nam możliwości nowa ustawa – podkreśla.