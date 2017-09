Łącznik Kielanówka będzie gotowy w listopadzie

RZESZÓW. Prawie 140 mln zł ma kosztować budowa ok. 3,5 km drogi łączącej S19 z ul. Podkarpacką.

Trwają prace przy budowie łącznika „Kielanówka”. Dwujezdniowy odcinek drogi wojewódzkiej ma połączyć drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów – Południe (S19). Obecnie robione są jeszcze nasypy i prace wykończeniowe. Większość robót została już zakończona. Miejscy urzędnicy zapewniają, że prace zakończą się zgodnie z harmonogramem. Jeszcze we wrześniu miasto chce oddać do ruchu jeden z wiaduktów przy ul. Podkarpackiej, a pod koniec października drugą jezdnię od ul. Podkarpackiej do Przemysłowej.

- W listopadzie cała trasa będzie już przejezdna – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. Jak mówił Janusz Łach, kierownik projektu z MZD w Rzeszowie, kierowcy jadący drogą krajową nr 19 będą mogli skręcić w łącznik z S19, ominąć Rzeszów, dojechać do autostrady A4 w kierunku na wschód i zachód, a także do S19 w kierunku na Lublin i Warszawę. Ciężarówki nie będą musiały wjeżdżać do centrum miasta.

- Omijać będą ulice: Podkarpacką, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Witosa. Z ulic Rzeszowa zostaną wyeliminowane ciężarówki, których kierowcy korzystają z trasy Przemyśl – Kraków – Barwinek – mówił Łach.

Nowa trasa przebiega zarówno przez tereny Rzeszowa, jak i poza granicami miasta. W ramach zadania Skanska buduje dwujezdniowy odcinek drogi w granicach miasta oraz poza granicą o długości blisko 2,6 km. Będą cztery pasy ruchu.

Aktualnie na Podkarpaciu zrealizowano odcinki S19: Sokołów Młp. – Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km – ten, do którego prowadzi łącznik Kielanówka). Opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odcinka Rz. Południe – Babica (10,3 km). Na etapie przetargu są też odcinki Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km), oraz Babica – Barwinek (74,9 km). GDDKiA planuje, żeby S19 z Rzeszowa do Barwinka powstała do 2023 r.

bsz, ArtG