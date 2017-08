Łącznik z A4 na liście rezerwowej

ROPCZYCE, SĘDZISZÓW MŁP. Dlaczego wniosek z Ropczyc znalazł się nisko na liście?

Dofinansowanie budowy łącznika pomiędzy węzłem autostradowym Sędziszów Młp. a drogą krajową nr 94 znalazło się na rezerwowej liście. Jak twierdzi starosta, trwają starania, by to się zmieniło. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest na to duża szansa.

Gdy pojawiła się lista drogowych inwestycji, do których dołoży samorządom ze swojego budżetu marszałek, zabrakło tam budowy łącznika A4, który zlokalizowany jest pomiędzy Ropczycami a Sędziszowem Młp.

Koszt budowy łącznika to 19,4 mln zł, z czego starosta ma wyłożyć około 4,4 mln zł i wnioskował do marszałka o dofinansowanie 15 mln zł z budżetu województwa. Na pierwszej liście projektów, które się załapały, znalazły się m.in. łączniki w Dębicy czy pod Rzeszowem. Łącznik z węzłem Sędziszów Młp. znalazł się na liście rezerwowej.

Jak się jednak dowiedzieliśmy w starostwie, uruchomiono starania, by to się zmieniło. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej ropczycki łącznik zostanie przesunięty z listy rezerwowej na podstawową, co w praktyce oznacza, że znajdą się na tę inwestycję pieniądze w budżecie marszałka.

Dlaczego wniosek z Ropczyc znalazł się nisko na liście? – W wyniku opieszałości projektanta w momencie składania wniosku nie mieliśmy pełnej dokumentacji, to spowodowało, że nasz wniosek został niżej oceniony – wyjaśnia Witold Darłak, starosta ropczycko-sędziszowski.

Starostwu brakowało decyzji środowiskowej. Projektant miał problem z jej uzyskaniem z powodów protestów ekologów. Na terenie powiatu zauważono bowiem nowe gatunki zwierząt m.in. łosie i jenoty. Ponadto ekolodzy wskazali konieczność budowy dodatkowych przejść dla płazów. Ostatecznie zakończyło się na doprojektowaniu dwóch nowych przejść dla płazów, ale problemem okazał się ich kształt. Starostwo wnioskowało o tańsze okrągłe przepusty, ekolodzy o droższe kwadratowe, bowiem w okrągłych żaby czują się niekomfortowo. Dbanie o komfort żab skończyło się kompromisem i przepusty będą owalne, by i wilk był syty, i żaba cała.

Jeśli rzeczywiście łącznik trafi na listę podstawową, to nic nie będzie stało na przeszkodzie ogłoszenia przetargu i rozpoczęcie jego budowy.

ArtG