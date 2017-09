Lampy wkrótce zaświecą

RZESZÓW. Mieszkańcy osiedla doczekali się nowej drogi, ale w nocy panują tam ciemności.

- Wreszcie po ponad dwóch latach doczekaliśmy się pięknej drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Lubelskiej, ale co z tego, jak wieczorami w nocy będzie ciemna – mówi pan Robert z osiedla Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie. – Wcześniej brnęliśmy w błocie, a miasto nic nie robiło, żeby nam ułatwić życie. Cieszymy się jednak z tego powodu tylko połowicznie. Wprawdzie przy drodze zainstalowano lampy, ale co z tego, jak nie świecą.

Mieszkańcy ulicy Lubelskiej walczyli, żeby po klepisku nie jeździć i doczekali się. Jednak już od godziny 19 na tej drodze panują ciemności. Ludzie mają dość, bo dzień jest coraz krótszy. Mieli nadzieję, że skoro będzie nowa droga, to nie zabraknie na niej oświetlenia. Jeden z mieszkańców ul. Lubelskiej zwrócił się do naszej redakcji o pomoc, bo doszedł do wniosku, że chyba władz miasta zapomniały o włączeniu lamp.

Czy nowo zbudowana droga będzie w końcu oświetlona? – zapytaliśmy dyrekcję Miejskiego Zarządu Dróg.

- Lampy nie świecą, bo nie podpisaliśmy jeszcze umowy z PGE na dostawę energii elektrycznej – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. – W piątek, 22 września, uroczyście otwarliśmy drogę do osiedla Ogrody Hiszpańskie i oświetlenie jest powiązane z tą inwestycją. Wkrótce lampy będą świecić.

and